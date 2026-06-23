Un haitiano-estadounidense fue apresado en el Aeropuerto Internacional del Cibao de Santiago, segunda ciudad dominicana, cuando intentaba viajar a Madrid con 5,6 kilos de cocaína escondidos en seis paquetes en forma de láminas, informaron este martes fuentes oficiales.

Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), apoyados por el Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (CESAC) e inspectores de Aduanas (DGA), detectaron imágenes sospechosas en el interior de dos maletas, lo que movilizó a las unidades operativas aplicar el protocolo de inspección correspondiente.

En presencia de un fiscal y del pasajero se procedió a verificar minuciosamente los equipajes, localizando un doble fondo en las maletas, conteniendo tres láminas cada una, para un total de seis paquetes, envueltos en papel carbón de color negro con un peso preliminar de 5,6 kilogramos, aseguró la DNCD en una nota.

El extranjero, de 41 años, fue entregado a las autoridades del Ministerio Público de Santiago, para fines de conocerle medidas de coerción.

Droga fue enviada al Inacif

La DNCD afirmó que, junto al Ministerio Público, profundizan el proceso de investigación para determinar si hay otros implicados en la "frustrada operación de narcotráfico internacional", para arrestarlos y ponerlos a disposición de la Justicia.

Los paquetes de la sustancia fueron enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los fines correspondientes.

En los primeros meses de 2026 las autoridades dominicanas han incautado más de 14,3 toneladas de drogas, de acuerdo con datos de la DNCD.El año pasado las autoridades del país decomisaron más de 48 toneladas de drogas en su combate al narcotráfico, el lavado de activos y otros delitos conexos.