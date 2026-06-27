El Gobierno envía misión a Venezuela para asistir a dominicanos afectados por los terremotos

El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, prometió ayudar a los dominicanos tras los terremotos en Venezuela. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, anunció este sábado el envío de una misión a Venezuela para brindar apoyo a los dominicanos residentes en ese país, luego de los devastadores terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 que afectaron parte del territorio venezolano el pasado miércoles.

La delegación, encabezada por el director de Protección a Nacionales en el Exterior, Miguel Reyes, ofrecerá asistencia humanitaria a los ciudadanos dominicanos que lo necesiten y facilitará su retorno al país en caso de ser requerido.

Hasta el momento, las autoridades han confirmado la muerte de una ciudadana dominicana como consecuencia de los sismos.

Como parte de las acciones de apoyo, el Ministerio de Defensa evacuó el viernes a 12 peloteros dominicanos que integran equipos de la Liga Mayor de Béisbol Profesional de Venezuela. Además, para este sábado está prevista la llegada al país de otros 15 ciudadanos dominicanos.

El Gobierno también habilitó dos centros de acopio en Santo Domingo para recibir donaciones destinadas a las víctimas de la tragedia. En la Base Aérea de San Isidro se recibirán exclusivamente medicamentos, mientras que en la Base Naval 27 de Febrero se acopiarán alimentos no perecederos, agua y bebidas.

Las ayudas serán clasificadas y custodiadas por personal militar y civil especializado antes de ser trasladadas por vía marítima hacia Venezuela.

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De acuerdo con el Gobierno venezolano , el saldo de los terremotos asciende a 920 fallecidos y 3,360 heridos .

, el saldo de los terremotos asciende a y . Tras la emergencia, el Gobierno dominicano activó la misión "Quisqueya Solidaria 2026", integrada por especialistas en atención de desastres, quienes llegaron a territorio venezolano el jueves para colaborar en las labores de asistencia.