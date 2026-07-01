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ayuda humanitaria Venezuela
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República Dominicana envía ayuda humanitaria por mar a Venezuela tras doble terremoto

El cargamento incluye alimentos no perecederos y medicamentos para las víctimas del terremoto en Venezuela

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    República Dominicana envía ayuda humanitaria por mar a Venezuela tras doble terremoto
    El buque K Marine V zarpó desde el puerto río Haina con las ayudas para Venezuela. (FUENTE EXTERNA)

    El Gobierno de República Dominicana informó este miércoles del envió de un cargamento marítimo de ayuda humanitaria a Venezuela para asistir a las comunidades afectadas por el doble terremoto de magnitud 7.2 y 7.5 registrado hace una semana y que ha dejado más de 2, 000 fallecidos.

    El buque K Marine V zarpó desde el puerto río Haina con toneladas de alimentos no perecederos, productos de hidratación y medicamentos, "resultado de un amplio esfuerzo de coordinación entre instituciones del Estado, el sector privado, los medios de comunicación y la sociedad civil", destacó un comunicado del Ministerio de Defensa.

    Las donaciones fueron recibidas en dos centros de acopio habilitados bajo supervisión médica militar, "logrando unir la solidaridad de miles de dominicanos y de ciudadanos venezolanos residentes en el país en favor de las víctimas de esta tragedia", de acuerdo al Ministerio.

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    Las donaciones fueron recibidas en dos centros de acopio.
    Las donaciones fueron recibidas en dos centros de acopio. (FUENTE EXTERNA)
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    Las autoridades dominicanas coordinan en el puerto Río Haina el envío de ayuda humanitaria a Venezuela.
    Las autoridades dominicanas coordinan en el puerto Río Haina el envío de ayuda humanitaria a Venezuela. (FUENTE EXTERNA)
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    <br>Las autoridades dominicanas coordinan en el puerto Río Haina el envío de ayuda humanitaria a Venezuela.
    Las autoridades dominicanas coordinan en el puerto Río Haina el envío de ayuda humanitaria a Venezuela. (FUENTE EXTERNA)

      De igual manera, forman parte de esta ayuda los insumos recolectados durante la Radioteletón 'Hoy por Venezuela', organizada el lunes por la Corporación Estatal de Radio y Televisión (Certv) y transmitido por diversos canales y emisoras del país.

      Medidas anunciadas

      Tras la devastación causada por los sismos, el Gobierno dominicano activó la misión 'Quisqueya Solidaria 2026', un grupo de expertos en desastres que arribó a territorio venezolano un día después de doble terremoto, mientras que el sábado envió un cargamento de medicamentos.

      • Además, el lunes habilitó un vuelo humanitario en el que llegaron a la República Dominicana 55 dominicanos, nueve venezolanos y un estadounidense que residían en zonas afectadas por los terremotos.

      El número de fallecidos por los terremotos ocurridos en Venezuela hace una semana se elevó a 2, 295, mientras que la cantidad de heridos subió a 11, 267, informó hoy el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.

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