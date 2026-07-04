El presidente Luis Abinader expresó este sábado su total indignación por la muerte del joven Darlin Mercado Reyes, de 19 años, en el sector Herrera, municipio Santo Domingo Oeste y calificó de "animal" al miembro de la Policía Nacional señalado como responsable del hecho.

En ese sentido, afirmó que el cabo José Francisco Moreta Heredia debe recibir una sentencia proporcional a un acto "incalificable", para que un crimen de esa naturaleza no vuelva a repetirse y sirva de ejemplo a todos los llamados a preservar el orden.

Durante su intervención en el acto de lanzamiento del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 en la provincia Montecristi , el mandatario lamentó que el caso ocurriera en medio de los esfuerzos que realiza el Gobierno para transformar la institución del orden.

"Desgraciadamente, la indignación que tengo actualmente, tengo que hablar de un tema que no tiene que ver con Montecristi, pero es un caso que pasó en Santo Domingo Oeste, en el sector de Herrera, donde fue asesinado un joven de manos de un policía, que no puede llamarse policía porque eso es un animal, es un animal. Hemos hecho un enorme esfuerzo para llevar una reforma a la Policía Nacional y seguiremos trabajando. Una persona de esa categoría, como dije, un animal, daña la imagen de muchos que están trabajando correctamente y lleva, además, el luto a una familia".

El presidente reveló que se comunicó con el padre de la víctima para expresarle personalmente sus condolencias.

"Su padre se llama Manuelo Mercado, es incluso un pastor evangélico. Lo llamé esta mañana para darle el pésame. No pude hablar con su madre porque está interna, con todas las razones".

Totalmente desproporcionado

Abinader enfatizó que se siente "totalmente indignado" y sostuvo que el responsable debe enfrentar las consecuencias de sus actos.

"Me siento totalmente indignado y tiene que ir a la justicia para que no se repitan nunca esas acciones. Aquí todos tenemos familia, todos sabemos lo que es perder una familia y cuando uno ve el video, como lo vi yo, todavía es más indignante. Fue una acción que no tenía ningún sentido de que pasara y que debió ser un acto completamente normal. Fue totalmente desproporcionado, llevando el luto a una familia honorable".

El jefe de Estado informó que dará seguimiento al proceso judicial y reclamó una respuesta ejemplar por parte de las autoridades contra el agente que hirió de bala al joven durante una actuación policial.

"Le vamos a dar seguimiento. Ya creo que la persona está en manos del Ministerio Público. Tiene que hacerse justicia de la manera más contundente contra un acto así, que ponga el ejemplo a todos los que están llamados a poner el orden también. La justicia tiene que dar la sentencia proporcional a ese acto incalificable, que solamente, como dije, pudiese ser hecho por un animal: quitarle la vida a un joven sin ningún tipo de razón".