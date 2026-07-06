Apresan a dos hombres vinculados a fraudes electrónicos por más de 320 mil pesos

La Policía Nacional informó en la tarde de este lunes que fueron apresados dos hombres señalados por su presunta participación en un esquema de fraude electrónico, que habría provocado pérdidas superiores a los 320,000 pesos.

De acuerdo a una nota de prensa, las detenciones se realizaron en distintas jurisdicciones del país, como parte de una investigación de la Dirección de Área de Policía Cibernética de la institución.

El informe policial indica que en una primera intervención fue detenido Ayesser Antonio García Olaverría, mediante la orden de arresto No. 0115-abril-2026.

Fraude digital

A Antonio García se le acusa de recibir 234,940 pesos mediante una estafa basada en usurpación de identidad digital, a través de la modalidad de phishing.

" Las investigaciones establecen que los responsables se hicieron pasar por representantes de una entidad bancaria para obtener las credenciales de acceso de la víctima y realizar seis transferencias electrónicas no autorizadas hacia la cuenta del imputado", refiere el documento.

La Policía precisó que el segundo apresado fue apresado José Antonio Nicol-S, detenido en La Romana mediante la orden de arresto No. 2026-AJ0043337.

Nicol-S es señalado de recibir 85,500 mil en una cuenta bancaria, dinero que habría sido obtenido mediante transacciones y retiros fraudulentos ejecutados utilizando la misma modalidad.

Los detenidos fueron puestos bajo el control del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.