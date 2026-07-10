Las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de un edificio del sector Miramar, en el Distrito Nacional, muestran que Juan Carlos Pujols, de 46 años, no chocó accidentalmente contra una puerta de cristal, como indicaba la versión preliminar del caso. En cambio, rompió el vidrio a puñetazos mientras, presuntamente, huía para evitar pagar un servicio de motoconcho.

Los videos muestran a Pujols llegar corriendo al residencial Corimán III, ubicado en la calle Paravel, y golpear repetidamente la puerta de vidrio hasta romperla para ingresar al edificio. Los fragmentos del cristal le ocasionaron heridas de gravedad.

De acuerdo con las investigaciones preliminares de la Policía Nacional, el hombre había abordado un motoconcho con destino a esa zona y, al llegar, presuntamente descendió sin pagar el servicio, por lo que emprendió la huida mientras era perseguido por el conductor.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/10/whatsapp-image-2026-07-10-at-124922-pm-2-7e4bd4f7.jpeg Residencial Corimán III, dondeJuan Carlos Pujols falleció tras golpear la puerta de cristal. (DARE COLLADO)

No residía en ese edificio

Tras romper la puerta de cristal, Pujols ingresó al edificio y subió hasta la azotea. Los residentes, al percatarse de la situación, llamaron a las autoridades, pero el hombre había perdido mucha sangre y falleció.

"Ese hombre vino a morirse aquí", expresó una vecina que pidió mantener el anonimato, quien también indicó que el hecho ocurrió alrededor de las 2:00 de la tarde.

La residente explicó que ni Pujols ni el motoconchista residen por la zona. Agregó que la puerta de acceso a la azotea normalmente permanece cerrada y que cada propietario posee una llave; sin embargo, ese día estaba abierta, lo que permitió que el hombre llegara hasta ese lugar.

Asimismo, aseguró que el motoconchista únicamente lo siguió hasta el edificio para cobrar el servicio que le había brindado y que, en ningún momento, lo agredió físicamente.

Investigación continúa

El vocero de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira, informó que las autoridades aún no han establecido la causa de la muerte y permanecen a la espera del informe del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

Indicó, además, que el conductor del motoconcho fue entrevistado por los investigadores como parte del proceso para reconstruir la secuencia de los hechos.

La Policía también informó que Juan Carlos Pujols figura en los archivos institucionales con varios registros de antecedentes y que las investigaciones continúan, en coordinación con el Ministerio Público, para esclarecer las circunstancias del caso.