El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos filial Villa Hermosa, en la provincia La Romana, Víctor Dieva García, manifestó este domingo su preocupación por el incremento de jóvenes que transitan por las calles realizando maniobras peligrosas en motores, conocidas como "calibrar".

De acuerdo con Dieva García, esta práctica representa un peligro no solo para quienes la realizan, sino también para peatones y conductores que circulan por las vías.

Ante esta situación, Dieva García hizo un llamado a la Policía Nacional, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), las autoridades municipales, las organizaciones de derechos humanos, la sociedad civil y a todos los sectores del municipio para que actúen de manera coordinada frente a esta problemática.

El representante de la entidad consideró que el tema requiere la implementación de acciones inmediatas y preventivas, incluyendo operativos de control, campañas de orientación y un mayor acercamiento con la juventud, con el propósito de prevenir accidentes de tránsito, evitar pérdidas de vidas humanas y contribuir al mantenimiento del orden público.

Llaman a la supervisión

Asimismo, exhortó a los padres, tutores y familiares a asumir un papel más activo en la educación y supervisión de los jóvenes, promoviendo el respeto a las normas de tránsito y una convivencia ciudadana responsable.

El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos filial Villa Hermosa reiteró el compromiso de la institución con la defensa de la vida, los derechos fundamentales y la seguridad de la población,

También, llamó a enfrentar esta problemática con firmeza, dentro del marco del respeto a la ley y a los derechos humanos, para garantizar la tranquilidad y el bienestar de los habitantes del municipio.