Se entregó a las autoridades Piterson Pantaleón, señalado como el segundo presunto implicado en la muerte del adolescente de 17 años Yordany Santana, ocurrida en el sector Los Sotos, del municipio Higüey, provincia La Altagracia, informó este domingo la Policía Nacional.

La institución explicó que Pantaleón se presentó ayer sábado ante las autoridades pocas horas después de que también lo hiciera Leifer Mercedes, quien era activamente buscado por su presunta participación en el hecho.

Con ambos detenidos bajo custodia, las autoridades informaron que continúan avanzando en las investigaciones que desarrollan en coordinación con el Ministerio Público para esclarecer las circunstancias del caso y determinar las responsabilidades de cada uno de los involucrados.

El vocero de la Policía Nacional en La Altagracia, Jhovinson Manuel González, informó que Pantaleón fue trasladado a un dispensario médico para ser evaluado, conforme al protocolo, y que, una vez concluido ese procedimiento, será puesto a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.

Buscan a otro implicado

Con la entrega de los sospechosos, la Policía mantiene activa la búsqueda de otro presunto implicado que permanece prófugo, identificado como Yordy, alias "el Peluquero", a quien exhortó a entregarse por la vía que considere pertinente para responder ante la justicia.

La institución reiteró que, junto al Ministerio Público, continúa trabajando para esclarecer por completo las circunstancias del hecho y garantizar que todos los responsables sean sometidos a la justicia.