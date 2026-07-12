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delivery Joel Rivera Heredia
delivery Joel Rivera Heredia

Se entregan los tres hermanos acusados de matar a puñaladas a delivery en Santiago

Los detenidos, entre ellos un adolescente de 16 años, eran buscados por la muerte de Joel Rivera Heredia, de 24 años, en un establecimiento de comida del sector Hato Mayor

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    Se entregan los tres hermanos acusados de matar a puñaladas a delivery en Santiago
    Joel Rivera Heredia tenía 24 años. (FUENTE EXTERNA)

    Tres hermanos, entre ellos un adolescente de 16 años, se entregaron este domingo a la Policía Nacional tras la persecución desplegada por las autoridades por su presunta participación en el homicidio del repartidor Joel Rivera Heredia, de 24 años, hecho ocurrido la noche del sábado en el sector Hato Mayor, en Santiago de los Caballeros.

    Los detenidos fueron identificados como Eudis Martínez Henríquez, alias "el Pana", de 21 años; Anneudy Rafael Cabrera Henríquez, alias "Cocote", de 19 años; y un adolescente de 16 años, quienes eran buscados mediante órdenes de arresto por su presunta vinculación con el crimen.

    De acuerdo con las investigaciones, el crimen ocurrió en un establecimiento de comida donde laboraba la víctima como repartidor. 

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    Según las autoridades, una discusión motivada por un conflicto social derivó en una riña durante la cual Rivera Heredia recibió varias heridas de arma cortopunzante que posteriormente le provocaron la muerte.

    El caso

    La muerte de Joel Rivera Heredia, conocido como "King", causó consternación en el sector Hato Mayor, donde era conocido por desempeñarse como delivery

    Tras el hecho, los tres hermanos emprendieron la huida, lo que motivó un amplio operativo de búsqueda por parte de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) y del Ministerio Público.

    "Durante el incidente, la víctima sufrió heridas ocasionadas con un arma cortopunzante que posteriormente le provocaron la muerte, de acuerdo con el diagnóstico del médico legista", informó la Policía Nacional.

    La institución explicó que, como resultado de las labores de investigación y el constante asedio policial, los tres imputados decidieron presentarse de manera voluntaria en la Subdirección Regional de Investigación (Dicrim), acompañados de familiares.

    "Los detenidos serán puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes", indicó la uniformada.

    Las autoridades informaron que las investigaciones continúan para esclarecer por completo las circunstancias en que ocurrió el homicidio y completar el proceso judicial contra los implicados.

    TEMAS -

      Es periodista, egresado de la Universidad Dominicana O&M. Ha ejercido el periodismo desde el 2005, residiendo en Santiago. Le gusta servir a los mejores intereses de la sociedad desde su profesión.