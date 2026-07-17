El reclamo de justicia contra la Policía vuelve a estallar en las calles

Familiares de una de las víctimas durante el sepelio. ( FUENTE EXTERNA )

El reclamo de justicia por muertes que involucran a agentes de la Policía Nacional volvió a tomar las calles ayer. A dos semanas de la muerte del joven Darlyn Mercado, las protestas vuelven a intensificarse en demanda de respuestas a otros casos.

Con un féretro frente a la dotación policial en San Cristóbal y una manifestación a las afueras de la Fiscalía de Santo Domingo Este, familiares de Miguel Antonio Lucas Paredes y Rawel Sierra exigieron el esclarecimiento de sus muertes en las que vinculan a los uniformados.

Miguel fue detenido, según sus allegados el pasado miércoles 8 de julio por un capitán adscrito a la Dirección Central de Inteligencia (Dintel), presuntamente sin una orden judicial y bajo la sospecha de estar vinculado a la venta ilegal de números de lotería.

Tras el arresto fue llevado al destacamento del sector 17 de San Cristóbal, donde permaneció bajo custodia hasta la mañana del lunes 13.

De acuerdo al relato, tras los días que estuvo detenido manifestó a los agentes que se sentía enfermo y que había sido golpeado dentro del destacamento, sin que, sostienen, recibiera atención médica.

Cuando fue entregado a su familia presentaba un delicado estado de salud, por lo que fue trasladado al Hospital Regional Docente Juan Pablo Pina, donde murió.

El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, informó que la institución espera los resultados de la autopsia para determinar las causas de la muerte de Miguel y sostuvo que las investigaciones se sustentan en las evidencias.

Explicó que, el informe preliminar apunta a que el hombre fue arrestado en flagrante delito y posteriormente despachado.

Indicó que su condición médica surgió después de que abandonara la dotación policial.

Brisas del Este

Han pasado 25 días desde que Rawel Sierra, un joven con autismo de 18 años salió de su casa con la intención de comprar una hamburguesa, y fue alcanzado por una bala en la cabeza a manos presuntamente de un policía durante una protesta por tanda de apagones en el sector Brisas del Este, Santo Domingo Este.

Con pancartas "Policía no me mate", familiares se apostaron frente a la Fiscalía de Santo Domingo Este para exigir que se identifique y someta a la justicia al agente, que según afirman, disparó y le quitó la vida.

Denunciaron que, pese al tiempo transcurrido las autoridades no les han informado sobre avances concretos en la investigación.