Más del 70 % de los solicitantes de regularización en España ya tienen permiso de trabajo

Los permisos de trabajo temporales a los regularizados es un paso de avance en el proceso. ( EFE )

Más del 70 % de los casi 1.2 millones de inmigrantes que solicitaron la regularización extraordinaria en España, unas 840,000 personas, han obtenido ya, con la admisión a trámite de su petición, un primer permiso temporal para vivir y trabajar legalmente en el país hasta la resolución de su expediente.

El dato fue ofrecido por la ministra española de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en declaraciones a los medios tras el plantón de las regiones gobernadas por el principal partido de la oposición, el Partido Popular (PP), a la Conferencia Sectorial de la Inmigración, programada para este jueves pero que no se celebró finalmente por la falta de 'quorum'.

El plazo de presentación de solicitudes para el programa extraordinario de regularización migratoria del Gobierno español, encabezado por el Partido Socialista (PSOE), acabó el 30 de junio con un total de 1,174,978 solicitudes y, según los últimos datos oficiales, ya han sido resueltas de forma favorable al menos 12,000.

El 67 % de los solicitantes son personas procedentes de América Central y América del Sur. Colombia es el país de origen con más solicitudes, al concentrar el 26 %, seguido de Marruecos (13,4 %), Venezuela (11.7 %) y Perú (8.8 %).

Por otro lado, el 81 % de los inmigrantes que se acogieron al programa tienen menos de 45 años y el 43 % son mujeres.

Para este proceso podían presentar su solicitud todas los inmigrantes en situación irregular residiendo en España desde antes del pasado 1 de enero y que llevasen al menos cinco meses viviendo en el país, así como todo aquel que hubiera solicitado asilo antes de la misma fecha, siempre que no tuvieran antecedentes penales.

El gobierno español destaca el éxito de la jornada

Quienes han recibido la admisión a trámite de su petición, cuentan con un primer permiso para vivir y trabajar en España de forma temporal hasta que obtengan la resolución, precisaron las autoridades.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha defendido la medida extraordinaria de integrar a los inmigrantes al trabajo formalizado.