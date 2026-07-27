Intrant reconoce a 13 empresas en la primera edición del Premio Nacional de Seguridad Vial

Al centro, el director del Intrant, Milton Morrison entrega el reconocimiento a Juan Tomás Díaz, CEO de United Petroleum, una de las empresas reconocidas. ( FUENTE EXTERNA )

El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) reconoció a 13 empresas, en la primera edición del Premio Nacional de Seguridad Vial, por desarrollar iniciativas orientadas a prevenir siniestros de tránsito y promover una cultura de movilidad segura en la República Dominicana.

Esta primera edición del premio reunió a autoridades nacionales, representantes del sector empresarial y organismos internacionales, con el propósito de visibilizar experiencias exitosas que sirvan de referente para otras organizaciones y promover la incorporación de políticas de prevención, innovación y gestión responsable de la seguridad vial.

Durante la ceremonia, el director ejecutivo del Intrant, Milton Morrison, afirmó que la seguridad vial es una responsabilidad compartida y destacó el papel del sector privado en la adopción de medidas para reducir riesgos y proteger vidas.

En el acto también anunció que la institución elabora una Normativa Técnica sobre Planes Laborales de Seguridad Vial, que se encuentra en proceso de consulta con el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) y la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD).

Según explicó, la normativa busca que las empresas incorporen planes de seguridad vial para sus colaboradores y operaciones, con el objetivo de contribuir a la disminución de los accidentes de tránsito.

El ministro de Trabajo, Eddy Olivares, sostuvo que fomentar la prevención en los centros laborales también incide en el bienestar de los trabajadores y llamó a fortalecer la colaboración entre el Estado y el sector privado.

En representación del empresariado, el vicepresidente ejecutivo de la AIRD, Mario Pujols, destacó que la capacitación, la innovación y la gestión responsable son elementos clave para fortalecer la seguridad vial y la competitividad empresarial.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/28/29f18340-5bbf-4481-b357-9b95ceeedf01-5be5ac5f.jpg Empresas reconocidas por el Intrant. (FUENTE EXTERNA)

La actividad, realizada el jueves pasado, contó con la participación del enviado especial del secretario general de las Naciones Unidas para la Seguridad Vial, Jean Todt, y del excomisionado del Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York, Ydanis Rodríguez, quienes abogaron por reforzar las alianzas entre los sectores público y privado para reducir los siniestros de tránsito.

Empresas reconocidas

Liderazgo y Contribución a la Cultura de la Seguridad Vial:

Pernod Ricard , por sus programas de prevención de la conducción bajo los efectos del alcohol y capacitación.

, por sus programas de prevención de la conducción bajo los efectos del alcohol y capacitación. Diageo , por sus campañas de sensibilización sobre el consumo de alcohol al conducir.

, por sus campañas de sensibilización sobre el consumo de alcohol al conducir. Santo Domingo Motors , por el programa Juventud en Tránsito , desarrollado junto al Intrant , el Ministerio de Educación y Motor Crédito.

, por el programa , desarrollado junto al , el Ministerio de Educación y Motor Crédito. Humano Seguros, por sus iniciativas de educación y promoción de la cultura de prevención.

Gestión Empresarial de la Seguridad Vial:

Industrias San Miguel (ISM), por su modelo de gestión preventiva apoyado en tecnología y monitoreo.

(ISM), por su apoyado en y monitoreo. Cervecería Nacional Dominicana , por su sistema de gestión de flotas y el programa Delivery Seguro .

, por su y el programa . Bepensa , por su escuela de manejo y certificación permanente de conductores.

, por su y de conductores. Cementos Argos , por incorporar soluciones tecnológicas para reforzar la seguridad operacional .

, por incorporar para reforzar la . United Petroleum , por sus estándares de seguridad en el transporte de combustibles .

, por sus estándares de en el . Domicem , por sus programas de seguridad para transporte pesado y la iniciativa Salvando Vidas , dirigida a motociclistas.

, por sus programas de para transporte pesado y la iniciativa , dirigida a motociclistas. CAEI (Consorcio Azucarero de Empresas Industriales), por su sistema de gestión de seguridad vial en operaciones agrícolas e industriales.

(Consorcio Azucarero de Empresas Industriales), por su de en e industriales. Grupo Piñero , por integrar la seguridad vial en sus programas de sensibilización y prevención.

, por integrar la en sus y prevención. CEABA (Centro de Acopio Banilejo), por impulsar el programa Ciudadano Modelo RD, enfocado en educación vial, formación en valores y convivencia ciudadana.

Con esta premiación, el Intrant busca incentivar la adopción de buenas prácticas en el ámbito empresarial y fortalecer las políticas públicas dirigidas a reducir los accidentes de tránsito en el país.