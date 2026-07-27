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Policía apresa a un hombre acusado de "manipular" a una menor para mudarse con él

Las autoridades explicaron que el detenido indujo a la menor de 15 años a dejar su vivienda e irse a vivir con él

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    Policía apresa a un hombre acusado de manipular a una menor para mudarse con él
    Miembros de la Policía Nacional. (DIARIO LIBRE/ARCHIVO)

    Las autoridades informaron la noche de este lunes que arrestaron a un hombre acusado de captar y manipular a una adolescente de 15 años, en un hecho ocurrido en el municipio de Los Alcarrizos.

    El operativo fue realizado por agentes del Departamento de Investigación de Trata y Tráfico de Personas de la Policía Nacional, quienes apresaron a Víctor Rafael Soto Carrión, de 27 años, acusado de inducir a la menor a abandonar su vivienda para trasladarse a vivir con él.

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    Marco legal aplicado

    Mediante una nota de prensa, la institución del orden indicó que la intervención se realizó como parte del seguimiento a una denuncia que dio origen a las labores investigativas.

    • Según la Policía, el detenido presuntamente se habría aprovechado de la condición de vulnerabilidad y de la limitada madurez emocional de la adolescente para persuadirla de abandonar su hogar, hechos que son investigados conforme a las disposiciones de la Ley núm. 1-21 y demás normas de protección de los niños, niñas y adolescentes.

    La víctima, cuya identidad se omite por razones legales, fue puesta bajo la protección de las autoridades competentes para recibir asistencia integral. En tanto, el detenido será puesto a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.

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