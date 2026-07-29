Organizaciones informan reunión con Abinader por proyectos mineros en la cordillera Septentrional

El encuentro abordó las concesiones de minería y la Autopista del Ámbar, mientras el movimiento pidió declarar la zona libre de exploración. ( FUENTE EXTERNA )

El Movimiento Unidos Somos Más informó la noche de este miércoles que comenzó un proceso de diálogo con el presidente de la República, Luis Abinader, para abordar las concesiones mineras y el proyecto de la Autopista del Ámbar en la cordillera Septentrional.

La organización explicó a Diario Libre a través de un escrito, que el encuentro se llevó a cabo el martes, tras una invitación del mandatario, con el propósito de intercambiar posiciones sobre ambas iniciativas.

De acuerdo con el movimiento, durante la reunión, el presidente Abinader aseguró que no existe la intención de desarrollar actividades de explotación minera en la cordillera Septentrional.

Indicó que el gobernante mostró un documento emitido por el Ministerio de Energía y Minas para respaldar esa posición.

En respuesta, el colectivo solicitó la emisión de un documento oficial que declare la cordillera Septentrional libre de exploración, explotación minera y extracción de materiales.

Autopista del Ámbar

En relación con el proyecto de la Autopista del Ámbar, los representantes del movimiento indicaron que el jefe de Estado explicó que la iniciativa busca impulsar el desarrollo turístico de las provincias de Santiago y Puerto Plata.

No obstante, dijeron que la construcción de la vía debe estar precedida por un estudio de impacto ambiental y un proceso de participación ciudadana, con la intervención de la Academia de Ciencias y la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

Asimismo, informaron que el presidente Abinader se comprometió a evaluar las solicitudes planteadas por el movimiento y dejó abierta la posibilidad de dar continuidad al diálogo.

El Movimiento Unidos Somos Más afirmó que continuará participando en los espacios de diálogo institucional relacionados con ambos proyectos.

Trascendió que en la reunión, el presidente Luis Abinader estuvo acompañado por el ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella.

Por parte del Movimiento Unidos Somos Más participaron Jorge Morel, Ángel Napoleón Tavárez, Elba Yanilsa Cruz, Óscar Ulloa, Eusebio de Jesús Puntier y Eduardo José Rafael Rodríguez.

También asistieron los sacerdotes Ramón -Nino- Ramos, Juan Luis Díaz Bonilla, de Puerto Plata; Juan Morillo Tejada y Felipe Enerio Valerio.