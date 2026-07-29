¿Por qué la Policía exige un certificado médico antes de ingresar a un detenido a un cuartel?

Agentes de una patrulla mixta mientras se disponen a subir un detenido a un camión. ( FUENTE EXTERNA )

A propósito de la denuncia de la Sociedad Dominicana de Emergenciología (Sodoem) sobre el congestionamiento en las áreas de emergencia debido a la presencia de agentes que gestionan certificados médicos para personas detenidas, el vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, sostuvo que se trata de un procedimiento establecido que los oficiales deben cumplir.

De acuerdo con el vocero, esta disposición se aplica desde hace muchos años y establece que ningún detenido puede ser ingresado a un destacamento policial sin contar previamente con un certificado médico.

Explicó que el procedimiento responde, además, al deber de garantizar la integridad de la persona detenida, ya que verificar su estado de salud permite evitar inconvenientes posteriores y proteger tanto al ciudadano como a los agentes actuantes.

"Eso es una norma y un estado legal, porque si la persona que detuvieron tiene una herida, puede alegar que se la hizo un policía. Los certificados médicos son con esos fines y son procesos que se deben agotar", expresó.

En ese sentido, argumentó que, aunque una persona sea detenida únicamente para fines de investigación, es necesario contar con un documento que certifique su condición de salud.

Asimismo, indicó que, pese a las quejas expresadas por los emergenciólogos, el proceso de obtención de certificados médicos debe cumplirse.

"Pero es que también ellos (los emergenciólogos) deben hacerlo porque ese es su trabajo", afirmó.

Declaraciones similares ofrecieron agentes policiales asignados a distintos destacamentos de Santo Domingo.

Un agente consultado explicó que, cuando una persona es detenida, es trasladada al hospital más cercano para ser evaluada y recibir el certificado médico correspondiente.

Indicó que, cuando se realizan redadas, el protocolo varía. En esos casos, primero se lleva a cabo un proceso de depuración para determinar cuáles personas poseen antecedentes penales y cuáles no.

Posteriormente, quienes permanecen en calidad de detenidos son trasladados a un centro de salud para obtener el certificado médico.

Garantía del debido proceso

El policía, quien pidió mantener su identidad en reserva, explicó que en el cuartel no admiten a ningún detenido sin ese documento, debido a que constituye una garantía tanto para los agentes como para la persona bajo custodia.

"Porque, por ejemplo, si detenemos a una persona que estaba siendo atacada por otro grupo o por comunitarios, ya sea porque cometió un robo o por cualquier otra situación, esa persona puede tener golpes. Si la traemos aquí sin un examen médico, luego sus familiares o él mismo pueden alegar que las heridas se produjeron en el cuartel", señaló.

Asimismo, aseguró que los certificados médicos quedan anexos al expediente del detenido y que, en ocasiones, son requeridos por el Ministerio Público cuando se realizan traslados.

Respecto a la supuesta "presión" denunciada por los emergenciólogos, el agente afirmó que el protocolo consiste en esperar el turno correspondiente.

"En las emergencias hay un orden. Uno llega con el detenido y espera", dijo.

En contraste con estas declaraciones, la Sociedad Dominicana de Emergenciología (Sodoem) advirtió este miércoles que los operativos policiales han provocado que las áreas de emergencia permanezcan abarrotadas de personas detenidas, lo que dificulta el acceso oportuno al servicio para pacientes en condición delicada.

Según la entidad, en algunas ocasiones los agentes ejercen presión para que los especialistas emitan los certificados médicos con mayor rapidez.

Asimismo, defendió la clasificación de los pacientes mediante el sistema de triaje, al señalar que este establece el orden de atención de acuerdo con la gravedad de cada caso.

Mientras la Policía Nacional sostiene que el certificado médico constituye una garantía legal para proteger tanto a los agentes como a las personas detenidas, los emergenciólogos insisten en que el procedimiento, tal como se aplica actualmente, contribuye al congestionamiento de las áreas de emergencia, por lo que proponen habilitar consultorios exclusivos para la evaluación médica de personas bajo custodia.

Cartilla de lineamiento de la Policía

Aunque ninguna ley establece de forma expresa que toda persona detenida deba contar con un certificado médico antes de ser ingresada a un destacamento policial, el procedimiento sí está contemplado en la Cartilla de Lineamientos Institucionales de la Policía Nacional, que regula las actuaciones de los agentes durante el proceso de detención.

El documento, de 2020, dispone que las personas bajo custodia sean sometidas al correspondiente examen médico legal para dejar constancia de su estado físico y evitar imputaciones infundadas contra el personal policial, una medida que, según la institución, protege tanto a los detenidos como a los agentes.

Casos de muertes de ciudadanos detenidos en cuarteles En los últimos años han ocurrido varios casos de ciudadanos fallecidos tras ser arrestados por agentes de la policía y llevados a cuarteles. Uno de los que más acaparó la atención pública fue el de David de los Santos, que murió en un hospital en 2022, luego de haber permanecido en un destacamento. Ese año también falleció Adonis Espinal en una celda del destacamento de la Policía Nacional del sector El Ejido, en Santiago, tras ser golpeado por una multitud, porque, alegadamente, se había robado dos puertas de hierro. En 2023, Richard Báez (el Peluquero), falleció después de ser arrestado por agentes policiales. Entre los hechos de este 2026, está la muerte de Alejandro Arsenio Inoa, de 47 años, quien pereció en enero mientras se encontraba bajo custodia en el cuartel policial de Gurabo, en Santiago.Además, está el caso de Miguel Antonio Lucas, conocido como "Miguelito", cuyos familiares cuestionan que murió luego haber permanecido varios días en el destacamento central de la policía en San Cristóbal, donde –según un certificado médico que presentaron del Hospital Regional Juan Pablo Pinal- "no presentaba hallazgo de agresión". Por los casos de David de los Santos y "el Peluquero" fueron condenados agentes policiales y ciudadanos.