Reapresan a recluso condenado a 30 años que se fugó de la cárcel de Rafey

El condenado será puesto nuevamente a disposición de las autoridades de la cárcel de Rafey. ( ARCHIVO )

Un recluso que permaneció prófugo durante más de un año tras escapar del Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Rafey Hombres, en Santiago, fue reapresado por agentes de la Policía Nacional.

Se trata de José Félix García Núñez, alias "Félix 30", quien cumplía una condena de 30 años de prisión por homicidio y robo agravado cuando se fugó del recinto penitenciario el 8 de mayo de 2025.

El recluso fue localizado durante un operativo realizado en la provincia de Santiago, donde fue arrestado sin que se reportaran incidentes.

De acuerdo con la vocera de la Policía Nacional en Santiago, Fiordaliza Popa Arias, la recaptura del prófugo fue el resultado de un proceso de seguimiento e inteligencia desarrollado por unidades policiales, que lograron ubicarlo tras varios meses de búsqueda.

La institución del orden informó que García Núñez será puesto nuevamente a disposición del sistema penitenciario para continuar el cumplimiento de la condena que le fue impuesta.

Investigación en curso

Las autoridades no han explicado las circunstancias en que el reo logró escapar del centro correccional.

Asimismo, informaron que el caso continúa bajo investigación para determinar si hubo complicidad interna en la fuga.