Policía rechaza versiones que vinculan a agentes con los saqueos a tienda L &R Comercial

Tras el incendio, la Policía Nacional desplegó decenas de agentes en el lugar del siniestro. ( DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA )

El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, arremetió este lunes contra las versiones que vinculaban a agentes de la institución al saqueo de electrodomésticos durante el incendio que afectó una tienda L & R, al calificarlas de irresponsables y asegurar que hicieron "mucho daño" a los uniformados que participaron en el operativo.

"Algunos medios irresponsables publicaron de una forma que, en verdad yo todavía no me explico, lo digo por mis 30 años de experiencia en los medios de comunicación. Se publique un asunto de esa naturaleza que puede hacer tanto daño", expresó durante un encuentro con la prensa.

El portavoz explicó que los electrodomésticos que aparecían en imágenes siendo transportados en vehículos policiales no fueron sustraídos por los uniformados, sino recuperados de personas que presuntamente saqueaban el establecimiento tras el incendio.

Según informó, el operativo, desplegado por instrucciones del director general de la Policía Nacional, mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz, permitió arrestar en flagrante delito a 17 personas que cargaban ajuares y electrodomésticos extraídos de la tienda.

"Nosotros estuvimos allá dándole seguimiento de manera personalizada. En ese momento nosotros teníamos unas 17 personas detenidas que fueron apresadas en flagrante delito mientras cargaban ajuares y electrodomésticos", sostuvo.

Recuperan 170

La institución policial indicó que recuperó 170 artículos entre ajuares y electrodomésticos, los cuales fueron trasladados a la dotación policial del Hipódromo, en coordinación con los propietarios de la empresa, para evitar que permanecieran expuestos a daños o fueran nuevamente sustraídos.

"En coordinación con los propietarios de L & R fueron utilizadas no solamente unidades policiales, sino otras que permitieron trasladar los artículos que eran retirados de personas que los cargaban. No podíamos dejarlos abandonados en un lugar", afirmó.

Posteriormente, agregó, el Ministerio Público dispuso la entrega de los bienes recuperados a la persona designada por la empresa, al considerar que mantenerlos a la intemperie podía provocar su deterioro.

Pesqueira lamentó que las publicaciones que circularon en redes sociales y algunos medios presentaran el traslado de los electrodomésticos como si se tratara de un saqueo cometido por agentes policiales.

"Imagínense ustedes cómo se sienten esos agentes policiales que arriesgaron sus vidas para proteger propiedades y que luego, de ellos estar haciendo un trabajo, se publique que ellos están saqueando. Es algo que en verdad nos afectó bastante y esperamos que ese tipo de situaciones no se registren", manifestó.

En cuanto a las personas arrestadas, informó que las 17 fueron remitidas al Ministerio Público para el proceso correspondiente, aunque indicó que desconoce cuántas enfrentarán solicitud de medida de coerción.

"Ya esas personas fueron referidas al Ministerio Público, las 17, todos los detenidos. No tengo un número ahora mismo específico", concluyó.