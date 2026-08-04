Quejas por lentitud en reparación de tramo colapsado en la carretera Casabito–Constanza

Trabajos de reparación en el tramo colapsado de la carretera Casabito–Constanza ( ANEUDY TAVÁREZ )

Crece el malestar por la lentitud de los trabajos de reparación del tramo colapsado de la carretera Casabito-Constanza, en el sector La Sabina, provincia La Vega, a más de un año del inicio de la intervención.

El tramo afectado, ubicado en el kilómetro 10, perdió un carril completo a causa de los derrumbe registrados, situación que obligó a restringir el tránsito a un solo carril, generando largos taponamientos y retrasos para quienes se desplazan diariamente por esa vía.

Jeremy Rosario, conductor de un camión que transporta cartón hacia una empresa exportadora de vegetales en Constanza, aseguró que la situación representa un riesgo constante y afecta el tiempo de viaje.

"Uno pasa por aquí y los trabajos se ven muy lentos. A veces llegamos y no hay nadie trabajando. Esto nos perjudica por el peligro y por el tiempo que perdemos", expresó.

Otro transportista, Wellington García, quien diariamente traslada vegetales desde Constanza a los mercados de la región, afirmó que los taponamientos ocasionados por el paso alternado de vehículos afectan las operaciones comerciales.

"Nos dijeron que eso estaría listo en dos meses y ya ha pasado más de un año", manifestó.

Los residentes también expresan preocupación por el ritmo de la obra.

Viterbo Mora, propietario de un parador de la zona, indicó que los camioneros y viajeros se detienen con frecuencia para quejarse de la lentitud de la obra.

Lo que queremos es que agilicen la reparación. Hay momentos en que duran semanas sin trabajar o, cuando vienen, hay muy poco personal en la obra.

Origen del problema

Según denuncian, el problema en La Sabina se originó por la falta de mantenimiento del drenaje. Una alcantarilla se obstruyó con maleza y desechos, impidiendo el flujo del agua, que terminó corriendo sobre la vía y provocando la inestabilidad del terreno.

Empresa atribuye retrasos a la complejidad del terreno

Representantes de la empresa contratista explicaron a Diario Libre que la intervención presenta un alto nivel de complejidad debido a las condiciones geológicas del lugar y a las constantes lluvias que se registran en la zona.

Indicaron que ya fue construida una base para estabilizar el terreno. Detallan que los próximos trabajos consisten en la construcción de los cabezales que sostendrán la estructura definitiva de la vía.

No obstante, señalaron que no pueden establecer una fecha exacta para concluir la obra debido a las dificultades que presenta el terreno y a las interrupciones provocadas por las condiciones climáticas.

Asimismo, aseguraron que procuran mantener el tránsito habilitado con las mayores medidas de seguridad posibles, debido a que la carretera constituye la principal vía de acceso hacia la productiva zona agrícola de Constanza.