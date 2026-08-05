Venezuela invita a expertos de Egipto a sumarse a su reconstrucción tras los terremotos

Rescatistas buscan víctimas en una zona de edificios afectados por el doble terremoto en Venezuela, en Caraballeda. ( EFE )

Venezuela invita a expertos de Egipto a participar en el proceso de reconstrucción en el país latinoamericano tras los devastadores terremotos del pasado 24 de junio, dijo este miércoles el ministro de Exteriores venezolano, Félix Plasencia, tras un contacto telefónico con su homólogo egipcio, Badr Abdelatty.

"Valoramos la experiencia de Egipto en los procesos de reconstrucción tras desastres naturales de gran magnitud e invitamos a expertos de ese país a participar en los esfuerzos de recuperación y reconstrucción que lleva a cabo nuestro Gobierno", dijo el canciller en la red social X.

Según su publicación, Plasencia agradeció a Abdelatty "por la oportuna solidaridad de Egipto ante los sismos" en Venezuela, que dejaron 6,125 muertos, más de 16,700 heridos, cerca de 18,000 personas sin vivienda y daños materiales que el Banco Mundial estima en 19,600 millones de dólares.

Cooperación bitaleral avanza con medicamentos

Por otra parte, el jefe de la diplomacia venezolana aseguró que evaluaron "oportunidades para estrechar la cooperación bilateral, especialmente en materia comercial, de inversiones y energética", y expresaron su compromiso de "fortalecer los históricos lazos de amistad".

Un cargamento de cinco toneladas de medicamentos enviado por Egipto llegó a Venezuela para reforzar la capacidad operativa del Sistema Público Nacional de Salud, tras el doble terremoto del pasado junio, informó el martes el Ministerio de Comunicación venezolano.

El cargamento contiene "analgésicos, antiinflamatorios, antipiréticos, antibióticos, antivirales, tratamientos cardiovasculares, digestivos, antiespasmódicos, respiratorios, antiparasitarios", así como "fármacos destinados al sistema nervioso y la salud mental", indicó la cartera de Comunicación.

El pasado febrero, ambos países subrayaron la "importancia de seguir fortaleciendo una amplia agenda de cooperación" bilateral, informó entonces la nación suramericana.

Caracas y El Cairo establecieron relaciones diplomáticas el 15 de noviembre de 1950.