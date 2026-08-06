Carlos Rubio pide desestimar demanda de Samuel Pereyra

El abogado Carlos Rubio solicitó a un tribunal de Florida la desestimación definitiva de la demanda enmendada presentada por el expresidente ejecutivo del Banco de Reservas (Banreservas) y actual presidente de la Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa), Samuel Pereyra, al sostener que las reclamaciones por difamación y otros daños no están suficientemente fundamentadas.

Pereyra alega en su demanda que Rubio le solicitó reiteradamente dinero y asistencia financiera y que realizó varios pagos para evitar conflictos, una escalada y daños a su reputación. Sostiene que, después de dejar de entregarle dinero, Rubio intensificó las publicaciones en su contra.

La demanda atribuye a Rubio publicaciones que vinculaban a Pereyra con corrupción, lavado de dinero, uso indebido de fondos públicos, narcotráfico y otras actividades ilícitas. El demandante describe las solicitudes de dinero y las posteriores publicaciones como una "dinámica coercitiva" en la que el daño reputacional habría sido utilizado como mecanismo de presión.

Causas de acción

La demanda enmendada contiene cuatro causas de acción: difamación y difamación por implicación contra Rubio y 4X2 Motto & Auto LLC., además de provocación intencional de angustia emocional y enriquecimiento injusto contra Rubio. La defensa señala que Pereyra había incluido originalmente reclamaciones por "extorsión criminal" contra ambos demandados, pero las retiró al modificar la demanda.

En respuesta, los abogados de Rubio argumentan que la demanda no establece que los pagos realizados por Pereyra fueran involuntarios, que existiera una obligación de devolverlos ni que Rubio hubiese acordado dejar de realizar publicaciones a cambio de recibir asistencia económica.

La defensa cuestiona además las acusaciones de difamación porque, pese a que Pereyra hace referencia a más de 80 publicaciones, sostiene que la demanda no identifica con suficiente precisión la mayoría de las expresiones cuestionadas. También argumenta que parte de los señalamientos constituyen opiniones protegidas sobre asuntos de interés público y que Pereyra, por su condición de alto funcionario de Banreservas, debe ser considerado una figura pública.

Solicitud de desestimación

Rubio y 4X2 Motto alegan que el proceso constituye una demanda estratégica contra la participación pública y solicitan su desestimación definitiva.

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