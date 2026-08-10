República Dominicana expresa solidaridad con Colombia tras terremoto

El Gobierno de República Dominicana expresó este lunes su solidaridad con el pueblo y las autoridades de Colombia tras el terremoto de magnitud 7,4 registrado en gran parte de ese país, y lamentó las víctimas y los daños ocasionados.

"Lamentamos profundamente las víctimas y los daños ocasionados, y seguimos de cerca la evolución de esta situación", indicó la Cancillería dominicana en un mensaje en su cuenta de la red social X.

Además, el presidente dominicano, Luis Abinader, expresó a través de dicha red social su "más profunda solidaridad" con Colombia ante el terremoto que ha impactado distintas regiones del país.

"Nuestros pensamientos y oraciones están con las víctimas, sus familias y todas las comunidades que atraviesan estos momentos difíciles", añadió en nombre del pueblo dominicano.

En nombre del pueblo dominicano, expreso nuestra más profunda solidaridad con Colombia ante el terremoto que ha impactado distintas regiones del país.



Nuestros pensamientos y oraciones están con las víctimas, sus familias y todas las comunidades que atraviesan estos momentos... — Luis Abinader (@luisabinader) August 10, 2026

Impacto y daños en Colombia

Asimismo, aseguró que la República Dominicana "está junto a Colombia" y "permanece" dispuesta a brindar el apoyo y la asistencia "que sean necesarios".

El Gobierno colombiano declaró la situación de "desastre nacional" tras contabilizar al menos 111 personas fallecidas, una cifra que se prevé aumente en las próximas horas, además del derrumbe de edificios en varias ciudades del centro del país y daños en aeropuertos y otras infraestructuras.

El sismo se sintió en Bogotá, Cali, Popayán, Manizales, Armenia, Pereira, Medellín y otras ciudades del centro y el oeste del país, así como en Panamá y Ecuador. La zona cafetera del centro de Colombia fue una de las más afectadas por el terremoto.

El Gobierno dominicano expresa su solidaridad con el pueblo y el Gobierno de la República de Colombia ante el terremoto registrado hoy en varias zonas del país.



Lamentamos profundamente las víctimas y los daños ocasionados, y seguimos de cerca la evolución de esta situación. — Cancillería de República Dominicana (@MIREXRD) August 10, 2026