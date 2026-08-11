Grupos populares de Navarrete se desligan de balacera durante recorrido del director de la Policía

Imágenes de la caravana del director general de la Policía Nacional durante su desplazamiento por la zona donde se registraron las detonaciones en Navarrete. ( IMÁGENES CEDIDAS A DIARIO LIBRE POR EDDY RIVAS )

Las organizaciones que mantienen un paro de actividades productivas en el municipio de Navarrete se desligaron este martes de la balacera registrada en una zona por donde transitaba el director general de la Policía Nacional, mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz.

Adelín Núñez, vocero del Frente Popular Che Guevara, en coordinación con el FPN 24 de Abril, aseguró que las organizaciones no saben quiénes protagonizaron el incidente.

"Nosotros no teníamos conocimiento de ese tiroteo que hubo", afirmó el dirigente.

Reacción de grupos populares

Explicó que los grupos populares sabían de la presencia del director de la Policía en Navarrete, pero no de que este transitaría por la calle de La Planta, próximo a la Zona Franca de Navarrete, donde se produjo la balacera.

"Sí se produjo un enfrentamiento en el momento que estaba pasando, pero no sabemos quiénes fueron", sostuvo.

El vocero insistió en que las organizaciones convocantes del paro no participaron ni tenían información previa sobre el enfrentamiento registrado durante el desplazamiento del jefe policial.

Contexto del paro

Las detonaciones ocurrieron en momentos en que el director general de la Policía realizaba un recorrido por Navarrete, municipio donde se desarrolla un paro convocado por organizaciones sociales y populares en reclamo de soluciones a diversas problemáticas de la comunidad.

Posteriormente, la Policía dijo que no hubo ataque al jefe policial durante su visita al municipio.

♂️ TODO EN ORDEN EN NAVARRETE



NO SE HA REGISTRADO NINGÚN TIROTEO.



El mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz, director general de la Policía Nacional, realiza un recorrido de supervisión por Navarrete para verificar las labores preventivas y garantizar la seguridad y el... pic.twitter.com/0Czdl08P2j — Policía Nacional República Dominicana (@PoliciaRD) August 11, 2026

Este martes, los convocantes extendieron el paro por 24 horas.