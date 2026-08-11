Grupos populares de Navarrete se desligan de balacera durante recorrido del director de la Policía
Dicen que no saben quiénes protagonizaron el incidente
Las organizaciones que mantienen un paro de actividades productivas en el municipio de Navarrete se desligaron este martes de la balacera registrada en una zona por donde transitaba el director general de la Policía Nacional, mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz.
Adelín Núñez, vocero del Frente Popular Che Guevara, en coordinación con el FPN 24 de Abril, aseguró que las organizaciones no saben quiénes protagonizaron el incidente.
"Nosotros no teníamos conocimiento de ese tiroteo que hubo", afirmó el dirigente.
Reacción de grupos populares
Explicó que los grupos populares sabían de la presencia del director de la Policía en Navarrete, pero no de que este transitaría por la calle de La Planta, próximo a la Zona Franca de Navarrete, donde se produjo la balacera.
"Sí se produjo un enfrentamiento en el momento que estaba pasando, pero no sabemos quiénes fueron", sostuvo.
El vocero insistió en que las organizaciones convocantes del paro no participaron ni tenían información previa sobre el enfrentamiento registrado durante el desplazamiento del jefe policial.
Contexto del paro
Las detonaciones ocurrieron en momentos en que el director general de la Policía realizaba un recorrido por Navarrete, municipio donde se desarrolla un paro convocado por organizaciones sociales y populares en reclamo de soluciones a diversas problemáticas de la comunidad.
Posteriormente, la Policía dijo que no hubo ataque al jefe policial durante su visita al municipio.
Este martes, los convocantes extendieron el paro por 24 horas.