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Huelga en Navarrete
Huelga en Navarrete

Policía aclara incidente en Navarrete mientras su director se encontraba en el municipio

El director de la institución visitó el municipio para supervisar las labores policiales durante la jornada de protestas

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    Policía aclara incidente en Navarrete mientras su director se encontraba en el municipio
    Fotografía cedida por la Policía Nacional que muestra al mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz, durante un recorrido de supervisión en Navarrete el martes 11 de agosto durante la jornada de huelga en el municipio.

    La Policía Nacional aseguró este martes que no se produjo un ataque a tiros contra el director general de la institución, mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz, durante un recorrido de supervisión en el municipio de Navarrete, donde se desarrolla una jornada de protesta por segundo día. 

    "...no se ha registrado ningún tiroteo ni incidente de esa naturaleza durante la presencia del alto oficial en la zona", dijo la Policía en un comunicado enviado a la prensa, luego de que reportaran detonaciones por zonas que recorrió el jefe policial en una caravana de vehículos. 

    Sin embargo, en un video grabado por un comunicador que cubre el paro convocado por organizaciones locales y cedido a Diario Libre, se escuchan detonaciones en momentos en que pasa la caravana del director de la Policía por la calle Arturo Bisonó Toribio, próximo a la zona franca, donde estuvo en una reunión. 

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    De acuerdo con lo que narra el comunicador en el audiovisual, en el momento se enfrentaban miembros de los Swat de la Policía y supuestos participantes de la jornada. 

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