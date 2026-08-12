Policía arresta a cinco hombres acusados de integrar banda vinculada a varios asaltos en el DN

Celulares incautados por la Policía Nacional. ( FOTO CEDIDA POR LA PN )

Las autoridades informaron este miércoles que arrestaron cinco hombres acusados de integrar una banda vinculada a varios asaltos a mano armada cometidos en distintas vías públicas del Distrito Nacional.

Los detenidos fueron identificados como Scorin Millet Nolasco Mena (a) "DJ", Yirbel Antonio Morel (a) "El Menor", Johandry Alexander Sarante Figueroa (a) "El Niño", Luis Ángel de la Rosa Durán (a) "Gugu" y Yensi Albarez Martínez (a) "Yen".

La Policía Nacional explicó, mediante una nota de prensa, que la operación se puso en marcha tras un asalto ocurrido la madrugada del 3 de agosto en las inmediaciones de la carretera Sánchez con avenida Independencia, donde varias personas fueron despojadas de celulares, prendas de oro, una cartera y dinero en efectivo.

De acuerdo con el informe, mediante distintas técnicas de recolección de evidencias y labores de investigación, los agentes lograron identificar el vehículo utilizado en el hecho y activaron un operativo que culminó con la captura de los señalados.

Evidencias y detenciones

Según las autoridades, las evidencias recopiladas también vinculan a los detenidos con otro asalto ocurrido esa misma madrugada en la Ciudad Colonial, donde fueron sustraídos varios equipos tecnológicos.

Durante el procedimiento, a los acusados les fueron ocupados un revólver, seis celulares, una cadena y otros efectos que, según la Policía, habrían sido sustraídos durante los hechos delictivos.

Los cinco apresados y las evidencias ocupadas serán puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes, mientras las investigaciones continúan para identificar a otros posibles integrantes de la estructura delictiva.

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