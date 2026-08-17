Presunto asaltante muere y otro resulta herido tras enfrentamiento con agentes policiales en Santiago

Arma de fuego presuntamente ocupada por la Policía en el lugar de los hechos ( ANEUDY TAVÁREZ )

Uno de dos hombres de nacionalidad haitiana, presuntamente vinculados a un hecho que dejó un muerto y una mujer herida en una residencia del distrito municipal de Jacagua, murió y otro resultó herido durante un alegado enfrentamiento con agentes de la Policía Nacional.

El fallecido fue identificado como Collin Joseph Garry, de 36 años, mientras que Luis Jean, de 31, resultó herido.

De acuerdo con el informe preliminar de la Policía, ambos hombres eran buscados por su presunta participación en el hecho ocurrido el domingo en Jacagua al Medio, donde varios individuos habrían penetrado a una residencia, agredido a una de sus ocupantes y causado la muerte de Ramón de León Pérez, quien se desempeñaba como seguridad del inmueble.

La Policía informó que los investigadores localizaron a los dos sospechosos en el sector Cerro Alto, conocido como El Hoyo de Cerro Alto. Al percatarse de la presencia de los agentes, ambos habrían intentado escapar y posteriormente dispararon contra los miembros de la institución, quienes repelieron la agresión.

Durante el levantamiento en la escena, agentes de la Policía Científica ocuparon una pistola Bersa, calibre 9 milímetros, serie 021119, y otra pistola de perdigones, marca PFM16, sin numeración.

También fueron recolectados casquillos, cápsulas y otras evidencias que serán sometidas a análisis pericial.

Las autoridades mantienen activa la búsqueda de un tercer presunto implicado en el asalto, identificado con el alias "Sonson".

Familiares rechazan versión policial

Parientes y compañeros de trabajo de los dos haitianos rechazaron la versión ofrecida por la Policía.

Aseguraron que estos huyeron al percatarse de la presencia de los agentes porque pensaron que se trataba de un operativo de la Dirección General de Migración.

Overt Junior, compañero de trabajo del fallecido, relató que se encontraban en una vivienda cuando escucharon que alguien advertía que se trataba de Migración, por lo que varios haitianos corrieron hacia la zona boscosa.

"Cuando mi compadre se fue por el monte, la Policía lo encontró y lo mató de una vez", afirmó.

El hombre explicó que él y sus compatriotas se encontraban en Santiago realizando trabajos de construcción.

Widzer Jean Louis, pariente del fallecido, también negó que el arma de fuego ocupada por las autoridades perteneciera a ellos.