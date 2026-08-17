Modesto Cruz Cruz deja la Policía Nacional tras una breve gestión

El exdirector de la uniformada, Modesto Cruz Cruz, junto a la ministra de Interior y Policía, Faride Raful. ( DIARIO LIBRE/JÓLIVER BRITO )

La salida de Andrés Modesto Cruz Cruz de la Dirección General de la Policía Nacional, exactamente seis meses después de su designación, coloca su gestión entre las 15 más breves registradas al frente de la institución desde 1960 y la de más corta duración en los últimos 30 años.

Cruz Cruz fue nombrado por el presidente Luis Abinader el 17 de febrero de 2026, mediante el Decreto 111-26, en sustitución de Ramón Antonio Guzmán Peralta. Este 17 de agosto fue relevado por Ernesto Rafael Rodríguez García.

Su permanencia de seis meses lo sitúa como el decimoquinto período más corto entre las 54 jefaturas. A partir del 15 de julio de 2016 los "jefes" de la Policía pasaron a llamarse director policial.

Aunque se trata de una gestión breve, la historia de la Policía registra relevos mucho más rápidos. Desde 1960, 14 períodos terminaron antes de alcanzar los seis meses y, en el caso más extremo, el jefe permaneció apenas 26 días.

Rafael Bienvenido de Castro Ortiz encabeza la lista de las gestiones más breves. Ocupó la jefatura desde el 18 de febrero hasta el 16 de marzo de 1962, un período de apenas 26 días.

Le siguen Enrique Pérez y Pérez, en su segundo mandato, con un mes y siete días; José Caonabo Fernández González, con un mes y 16 días; y Robinson Brea Garó, con un mes y 17 días.

El punto vulnerable del Gobierno

La Policía Nacional aparece como uno de los puntos más vulnerables del Gobierno en la más reciente encuesta de ACD Media. Los resultados revelan no solo una valoración negativa de la institución, sino la percepción extendida de que su desempeño ha empeorado.

El 70.1 % de los consultados tiene una imagen negativa de la Policía, frente a apenas 27 % que la valora positivamente. Más revelador todavía: el 66.7 % considera que la institución está peor que hace tres o cuatro años, mientras solo 22.3 % entiende que ha mejorado.

La percepción sobre los abusos ayuda a explicar el deterioro. El 73.3 % considera frecuentes los excesos policiales, en momentos en que continúan generando controversia las muertes atribuidas oficialmente a "intercambios de disparos".

Durante el primer semestre de 2026 se registraron 146 muertes en esas circunstancias, frente a 122 durante igual período de 2025, un incremento de 16.4 %. El problema trasciende, por tanto, la percepción ciudadana: los episodios de violencia, las denuncias de ejecuciones extrajudiciales y los abusos atribuidos a agentes erosionan la credibilidad de una reforma policial que lleva años entre las prioridades oficiales.

El desgaste alcanza también a la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, quien obtiene una puntuación de apenas 3.90 sobre diez, una de las evaluaciones más bajas del gabinete.

La encuesta de ACD Media fue realizada del 8 al 11 de agosto de 2026, con una muestra nacional de 1,200 personas y un nivel de confianza de 95 %. Los números plantean que la reforma policial difícilmente podrá considerarse exitosa mientras la ciudadanía perciba que la institución que debe protegerla continúa siendo fuente de temor y desconfianza.

Perfil del nuevo jefe de la Policía El general Ernesto Rafael Rodríguez García, designado como director de la Policía Nacional, llega a esa posición tras ocupar cargos vinculados con la seguridad vial, la prevención del delito, el mando territorial y la supervisión interna. Nacido en Moca, provincia Espaillat, el 12 de enero de 1968, Rodríguez García es profesional del Derecho, según consta en su declaración jurada de patrimonio. Rodríguez García ingresó a la academia para cadetes en 1987, llegando a ocupar funciones de mando dentro del cuerpo del orden. El nuevo director de la policía es técnico y oficial en ciencias policiales, formado en la academia de cadetes de esa institución, licenciado en Derecho de la Universidad del Caribe (Unicaribe). Fue director central de prevención, regional del Distrito Nacional y del Cibao Central. También fungió como director general de Seguridad, Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) durante el Gobierno de Danilo Medina. Ha recibido condecoraciones como la Orden al Mérito Naval, Mérito Aéreo Distintivo Azul y Mérito Policial de Primera Categoría.