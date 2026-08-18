Austria obliga a Booking a identificar anfitriones mientras RD busca formalizar las rentas cortas

La tendencia a identificar quiénes rentan alojamientos mediante plataformas gana terreno en el mundo, por razones tributarias, competencia con hoteles y por seguridad, entre otros factores. ( SHUTTERSTOCK )

El Tribunal Supremo de Austria ha determinado que Booking.com debe facilitar a sus clientes, inmediatamente después de una reserva, la identidad y los datos de contacto de los particulares que ofrecen alojamiento, una decisión que pone el foco sobre la transparencia de las plataformas digitales en momentos en que República Dominicana también avanza hacia la identificación y formalización de quienes ofrecen propiedades de renta corta.

La sentencia, dada a conocer este martes por la Asociación por la Información del Consumidor (VKI), responde a una demanda presentada por esa organización por encargo del Ministerio de Asuntos Sociales austríaco.

La legislación del país establece que los clientes deben conocer la identidad y dirección de las empresas que les proporcionan alojamiento, pero esa obligación no estaba tan claramente definida cuando el servicio era ofrecido por particulares mediante plataformas digitales.

El VKI argumentó que celebrar un contrato digital sin conocer quién es la contraparte dificulta la defensa del consumidor ante posibles conflictos. En Booking.com, numerosos alojamientos son gestionados por particulares y la comunicación suele producirse mediante formularios internos de la propia plataforma.

El Supremo consideró insuficiente que los datos del anfitrión solo fueran suministrados cuando el cliente los solicitara expresamente.

El alto tribunal también rechazó que la protección de datos impida revelar esa información una vez establecida la relación contractual. "Quien cierra un contrato debe saber con quién lo hace. Sólo cuando los consumidores saben quién es su contraparte pueden, llegado el caso, hacer valer sus derechos", señaló Barbara Bauer, jurista del VKI.

República Dominicana prepara su registro

La decisión austríaca coincide con un proceso abierto en República Dominicana para regular las rentas de corta estadía. El Ministerio de Turismo sometió a consulta pública dos proyectos de resolución que plantean, entre otras medidas, la creación del Registro Nacional de Hospedaje Turístico (Renatur), concebido para identificar y formalizar las propiedades utilizadas para este tipo de alojamiento.

El registro sería obligatorio para las unidades habitacionales ofertadas como alojamiento de corta estadía, entre ellas apartamentos, villas, casas, habitaciones y bungalós. Una vez completado el proceso, la propiedad recibiría una credencial que tendría que colocarse en un lugar visible del inmueble e incluiría un enlace al registro correspondiente.

El propio portal de Renatur solicita, para iniciar el registro, información personal, tipo y número del documento de identidad del responsable.

La propuesta dominicana coloca también responsabilidades sobre las plataformas digitales. Operadores como Booking y Airbnb tendrían que tomar en cuenta la acreditación de Renatur para mantener los alojamientos en sus aplicaciones. El proyecto contempla un plazo para que las propiedades completen el registro y remitan su constancia; aquellas que no cumplan tendrían que dejar de ser publicadas en las plataformas.

Airbnb respaldó públicamente en julio la creación de un registro para las rentas cortas, aunque condicionó su apoyo a la forma definitiva que adopte la regulación y defendió que el marco normativo sea aprobado por el Congreso Nacional .

respaldó públicamente en julio la creación de un para las rentas cortas, aunque condicionó su apoyo a la forma definitiva que adopte la regulación y defendió que el marco normativo sea aprobado por el . La compañía consideró "valiosa" una herramienta que promueva la transparencia y la seguridad, pero pidió que se reconozcan las particularidades del ecosistema digital y se diferencie la actividad residencial de los anfitriones de la operación hotelera tradicional.

Dos caminos hacia la identificación

Aunque Austria y República Dominicana se mueven en ámbitos jurídicos diferentes, las decisiones confluyen en un mismo punto: reducir el anonimato detrás de las operaciones de alojamiento realizadas mediante plataformas digitales.

Austria pone el énfasis en el derecho del consumidor a conocer directamente la identidad y dirección de la persona con quien contrata, mientras que la propuesta dominicana busca que las autoridades tengan identificados los alojamientos y responsables que participan en el mercado y que las plataformas no promocionen propiedades fuera del registro.

La sentencia austríaca introduce así otro elemento en el debate dominicano antes de que se adopte la regulación definitiva: si identificar al propietario o anfitrión ante el Estado y la plataforma es suficiente o si, como acaba de establecer el Supremo de Austria, el huésped también debe tener acceso directo a esa identidad una vez formalizada la reserva.

En ambos casos, el crecimiento de las rentas cortas está trasladando a las plataformas una responsabilidad cada vez mayor sobre quién ofrece el servicio que finalmente contrata el consumidor.