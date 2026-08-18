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Reclamo por presunto robo de flores termina con un hombre muerto a machetazos en Santiago

El presunto agresor habría sorprendido al fallecido mientras se encontraba en el jardín de su vivienda

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Reclamo por presunto robo de flores termina con un hombre muerto a machetazos en Santiago
La ambulancia del Inacif en la escena, mientras las autoridades realizan el levantamiento del cadáver. (DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ)

Una discusión originada por el presunto robo de unas flores terminó con la muerte de un hombre de 54 años durante una riña registrada en el sector Yagüita del Pastor, al suroeste de Santiago.

El occiso fue identificado como Juan de Jesús Adames Rodríguez, quien murió a causa de heridas cortantes por arma blanca, tipo machete.

Motivo del conflicto

De acuerdo con la información preliminar de la Policía Nacional, el conflicto se originó cuando el presunto agresor reclamó a Adames Rodríguez por el supuesto robo de flores en su residencia.

  • El presunto victimario, cuyo nombre no ha sido ofrecido, habría golpeado inicialmente al hoy occiso con un palo y posteriormente tomó un machete, con el que le ocasionó las heridas que le provocaron la muerte.

Búsqueda del sospechoso

Las autoridades trabajan en la búsqueda del sospechoso para ponerlo a disposición de la justicia.

El cadáver de Juan de Jesús Adames Rodríguez fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), para fines de autopsia.

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Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Tiene más de una década de ejercicio periodístico. Padre orgulloso de Lía y Eva.