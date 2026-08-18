Nuevo director de la Policía se reúne con los mandos y llama a fortalecer unidad y liderazgo

Ernesto R. Rodríguez García, nuevo director de la Policía. ( FOTO CEDIDA POR LA POLICÍA NACIONAL )

El director general de la Policía Nacional, mayor general Ernesto R. Rodríguez García, encabezó este martes una reunión de trabajo con los principales mandos de la institución, en la que llamó a fortalecer la coordinación, el liderazgo y el compromiso con el servicio policial.

El encuentro se realizó en el Club para Oficiales y contó con la participación de directores centrales, regionales, especializados y de distintas áreas de la institución.

Durante la jornada, Rodríguez García sostuvo un diálogo directo con los oficiales y resaltó la importancia de mantener una comunicación permanente y efectiva entre los diferentes niveles de mando, conforme a una nota de prensa suministrada por el cuerpo del orden.

El director general exhortó a los oficiales a ejercer sus funciones con disciplina, responsabilidad, integridad y vocación de servicio, al tiempo que manifestó su disposición de mantener abiertas las puertas de su despacho para conocer de primera mano las necesidades del personal policial y las situaciones que afectan a las comunidades.

Rodríguez García también pidió a los mandos redoblar esfuerzos y trabajar de manera coordinada para responder de forma oportuna a los desafíos que enfrenta la institución.

Nueva etapa

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/18/whatsapp-image-2026-08-18-at-70344-pm-9f16a44b.jpeg El encuentro se realizó en el Club para Oficiales. (CEDIDA POR LA POLICÍA NACIONAL)

El mayor general destacó que la unidad, la integridad, la disciplina y la vocación de servicio son pilares fundamentales para fortalecer la confianza de la ciudadanía y contribuir a mejores niveles de seguridad en el país.

Asimismo, expresó su confianza en la capacidad y profesionalismo de los hombres y mujeres que integran la Policía Nacional, a quienes exhortó a asumir esta nueva etapa con entusiasmo, determinación y apego a los principios que rigen la institución.

La reunión forma parte de las acciones iniciales del nuevo director general para establecer contacto directo con los principales responsables de las operaciones policiales en las diferentes jurisdicciones del país.