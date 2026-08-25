República Dominicana y enviado de EE. UU. contra antisemitismo: la educación es clave contra el odio

El canciller de la República Dominicana, Víctor "Ito" Bisonó, y el enviado especial de Estados Unidos para el Monitoreo y la Lucha contra el Antisemitismo, Yehuda Kaploun, coincidieron este martes en la importancia de la educación para combatir el odio, un día después de que el país anunciara su adhesión a la definición internacional de antisemitismo.

Bisonó y Kaploun coincidieron en el encuentro, en Santo Domingo, sobre la "importancia" de la educación como "herramienta fundamental para combatir el odio en todas sus expresiones", señaló la Cancillería dominicana en la red social X.

También, "reafirmaron el interés de continuar trabajando juntos en favor de la dignidad humana".

Además de Kaploun, quien viajó a la capital dominicana para participar en el VI Foro Latinoamericano contra el Antisemitismo, de parte estadounidense participaron el encargado de negocios interino de la embajada de Estados Unidos, William Swaney, y la encargada de la sección económica de dicha legación, Ariel Jahner.

Importancia de la educación

En su intervención en el foro, Kaploun señaló que "América está lista para apoyar" a sus "amigos" en América Latina, de acuerdo con el Movimiento Contra el Antisemitismo (CAM, por sus siglas en inglés), organizador del evento, que inició el pasado domingo y se celebra hasta este miércoles en la capital dominicana.

Adhesión a la definición internacional de antisemitismo

La Cancillería dominicana anunció este lunes que el país "se adhiere con convicción" a la definición de trabajo sobre antisemitismo adoptada por la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA).

COMUNICADO:



República Dominicana se adhiere a definición de trabajo sobre antisemitismo adoptada por la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA).



https://t.co/MdZbqWv4S8 pic.twitter.com/yhpYZxtoIi — Cancillería de República Dominicana (@MIREXRD) August 25, 2026

De acuerdo con esta definición: "El antisemitismo es una cierta percepción de los judíos que puede expresarse como el odio a los judíos. Las manifestaciones físicas y retóricas del antisemitismo se dirigen a las personas judías o no judías y/o a sus bienes, a las instituciones de las comunidades judías y a sus lugares de culto".

El gobierno dominicano señaló que sigue "con preocupación el resurgimiento del antisemitismo en sus diversas manifestaciones", y defendió que este fenómeno "continúa representando una amenaza directa a la convivencia democrática, al respeto de los derechos humanos, y a la dignidad de las comunidades judías en el país y el mundo".

Subrayó su "compromiso permanente en la lucha contra toda forma de odio, discriminación e intolerancia religiosa", y recordó que ha "sostenido" esta posición "de manera consistente" desde 1938, cuando el Estado dominicano "fue el único que ofreció asilo en Sosúa (norte) a un número significativo de refugiados judíos que huían de los crímenes de guerra perpetrados por el régimen nazi".

Indicó que la República Dominicana suscribe los términos de la resolución 76/250 aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de enero de 2022 en la que se rechaza y condena "sin reserva alguna" toda negación o tergiversación, total o parcial, del Holocausto como hecho histórico