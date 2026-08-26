Los dominicanos que cuentan con el nuevo pasaporte electrónico podrán utilizar los controles migratorios automatizados, conocidos como Autogate, sin tener que realizar previamente el registro ante la Dirección General de Migración (DGM).

La facilidad, anunciada este miércoles por la DGM y la Dirección General de Pasaportes (DGP), permite que el sistema reconozca automáticamente la información del viajero cuando este coloca su pasaporte electrónico en los lectores habilitados para el control migratorio en diferentes aeropuertos del país.

La medida es posible gracias a la integración de las plataformas tecnológicas de ambas instituciones, que permite consultar de manera automatizada los datos biométricos asociados al documento.

Actualmente, el servicio está disponible en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) y en el Aeropuerto Internacional del Cibao, donde los pasajeros con pasaporte electrónico pueden completar el proceso migratorio mediante los equipos automatizados, sin necesidad de presentarse ante un inspector.

El director general de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, explicó que la interoperabilidad desarrollada entre ambas entidades busca reducir trámites y hacer más eficiente el paso de los viajeros por los controles migratorios.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/26/whatsapp-image-2026-08-26-at-113358-am-896da6ac.jpeg El director general de Migración, Luis Rafael Lee Ballester (izq.) y el director general de Pasaportes, Lorenzo Ramírez (derecha), durante el anuncio de la integración tecnológica que permitirá usar el Autogate sin registro previo. (DIARIO LIBRE/NELSON PULIDO)

De su lado, el director general de Pasaportes, Lorenzo Ramírez, señaló que el nuevo documento fue concebido no solo para elevar los niveles de seguridad, sino también para aprovechar las herramientas tecnológicas disponibles y facilitar los procesos vinculados a los viajes.

¿Qué pasa con quienes tienen el pasaporte tradicional?

La incorporación de esta facilidad no elimina el acceso al Autogate para quienes todavía utilizan el pasaporte tradicional o de lectura mecánica.

Estos viajeros deberán continuar realizando el proceso de inscripción establecido por la Dirección General de Migración, que puede efectuarse en sus oficinas y en las estaciones de la institución ubicadas en los puntos GOB.

La principal diferencia es que los titulares del pasaporte electrónico no tendrán que completar ese registro previamente, debido a que la habilitación está vinculada al nuevo documento.

Las autoridades indicaron que la medida forma parte de la modernización de los servicios de documentación y control migratorio, así como de las acciones contempladas dentro del programa Burocracia Cero, con el que el Gobierno procura reducir trámites y ampliar el uso de herramientas digitales en los servicios públicos.

La DGM y la DGP informaron que continuarán trabajando en la integración de sus sistemas con el propósito de ampliar las facilidades tecnológicas disponibles para los viajeros y avanzar hacia controles migratorios más rápidos y automatizados.