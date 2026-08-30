Roban 35 televisores donados a medallistas de Bayaguana de los Centroamericanos

Los televisores fueron robados de las oficinas del Complejo Deportivo de Bayaguana en la madrugada del domingo. ( CEDIDA POR FENATRANO )

Un total de 35 televisores plasma de 55 pulgadas, donados para reconocer a los atletas y entrenadores de Bayaguana que obtuvieron medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, fueron robados durante la madrugada de este domingo.

Los equipos, cuyo valor supera los 600,000 pesos, según estimaciones preliminares, habían sido donados por el exdiputado de Monte Plata y presidente de la Federación Nacional de Transporte la Nueva Opción (Fenatrano), Juan Hubieres, como reconocimiento al esfuerzo y los logros de los deportistas bayaguanenses.

Según una nota de prensa, la entrega estaba programada para este domingo durante una actividad organizada por Hubieres y el presidente de la Unión Deportiva de Bayaguana, Isaac Ogando, que incluiría un almuerzo para atletas, entrenadores e invitados, además de una presentación musical del grupo Son de Cuba.

Sin embargo, según la nota de prensa enviada por el equipo de Hubieres, los televisores fueron sustraídos de las oficinas del Complejo Deportivo de Bayaguana antes de que pudieran ser entregados a sus beneficiarios.

Tras conocerse el robo, agentes de la Policía Nacional y miembros de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) acudieron al complejo deportivo para realizar el levantamiento de evidencias.

Revisan cámaras de seguridad

Las autoridades revisan las cámaras de seguridad y recopilan información para determinar cómo ocurrió el hurto e identificar la ruta utilizada por los responsables para escapar del lugar.

De acuerdo con las pesquisas preliminares, los investigadores manejan información sobre varias personas que podrían estar vinculadas al robo, por lo que no se descartan apresamientos en las próximas horas.

El hecho ha causado consternación entre miembros de la comunidad deportiva de Bayaguana, debido a que los equipos estaban destinados a reconocer el desempeño de los atletas y entrenadores que representaron al municipio en la competencia internacional.

Las autoridades continúan las investigaciones con el objetivo de identificar a los responsables, recuperar los televisores y establecer las circunstancias en que ocurrió el robo.