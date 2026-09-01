Dejan abandonada motocicleta policial robada durante asalto a patrulla en Santiago

Motocicleta policial recuperada luego de ser dejada abandonada ( CEDIDA A DIARIO LIBRE POR LA POLICÍA NACIONAL )

La motocicleta de la Policía Nacional sustraída durante un asalto a una patrulla mixta de la institución del orden y el Ejército de la República Dominicana fue recuperada este martes luego de ser dejada abandonada en el sector La Ceibita, en Santiago.

La Dirección Regional Cibao Central de la Policía Nacional informó que varias personas han sido interrogadas para fines de investigación con relación al hecho, ocurrido en La Noriega, en la zona sur de la ciudad.

Detalles del asalto

De acuerdo con el informe preliminar, el incidente se produjo cuando los agentes intervinieron al observar a varios individuos que mantenían encañonada a una persona en la marquesina de una vivienda, donde supuestamente se perpetraba un asalto contra una familia.

Dos de los presuntos delincuentes encañonan a los agentes y los despojaron de una escopeta y una pistola, así como de la motocicleta en la que se desplazaban y otros accesorios.

Tras escapar del lugar a bordo del motor, los hombres lo dejaron abandonado en La Ceibita, apocos kilómetros de La Noriega, donde fue localizado y recuperado por las autoridades.

Identifican a uno de los implicados

La Policía informó, además, que uno de los presuntos autores ya fue identificado, por lo que fueron activados los mecanismos correspondientes para localizarlo y ponerlo a disposición de la justicia.

El nombre del supuesto implicado no fue dado conocer por las autoridades.