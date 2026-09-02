Policía informa que recuperó los 21 televisores robados a la Villa Olímpica de Bayaguana

Una patrulla de la Policía Nacional. Imagen de referencia. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

Las autoridades informaron la noche de este miércoles que arrestaron a dos hombres vinculados al robo de 21 televisores en la Villa Olímpica del municipio de Bayaguana, provincia Monte Plata. Los electrodomésticos fueron recuperados

Mediante una nota de prensa, la Policía Nacional indicó que fueron detenidos Álvaro Martín Ubiera Robles (a) Buligüi y Walfer David Reyes Concepción.

La institución del orden explicó que recuperó 21 televisores de 55 pulgadas durante un allanamiento realizado en el sector La Ureña, Santo Domingo Este, en coordinación con el Ministerio Público y la Dirección Central de Investigación (DICRIM).

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Implicados y cargos

Según el informe policial, Martín Ubiera presuntamente participó en la planificación del robo perpetrado durante la madrugada del pasado 30 de agosto, junto a otras personas.

Asimismo, las autoridades señalan que Reyes Concepción supuestamente facilitaba vehículos de alquiler para transportar los objetos sustraídos.

Durante la intervención, también fueron ocupados un chaleco antibalas, una pistola de juguete y 12 calderos de distintos tamaños. Estos últimos habrían sido sustraídos supuestamente de una cocina encargada de suministrar el desayuno escolar.

Asimismo, fueron retenidos dos vehículos, un jeep Patriot y un Chevrolet, que, de acuerdo con las investigaciones, habrían sido utilizados para transportar los televisores sustraídos.

Acciones legales

Las autoridades informaron, además, que otras cuatro personas son investigadas por el caso.

Los detenidos serán puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes, mientras las autoridades profundizan las pesquisas.

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