Acción letal de la Policía deja unos 156 muertos en ocho meses de este 2026

Dos casos han ocurrido bajo la nueva jefatura de la Policía Nacional, encabezada por Ernesto Rafael Rodríguez García. ( DIARIO LIBRE )

Con el reporte de siete personas muertas a manos de agentes policiales hasta el 21 de agosto, el número de fallecidos en intervenciones de la Policía Nacional ascendió a 156 durante los primeros ocho meses de este 2026, un promedio de casi cinco muertes por semana.

La cifra representa una disminución de 13 casos respecto al mismo período del año anterior, cuando los decesos llegaron a 169, según los datos del informe de criminalidad.

En lo que va de año, mayo concentra la mayor cantidad de muertes, con 35, seguido de abril, con 25, y junio, con 24. Enero registró 19; febrero, 17; marzo, 21, y julio cerró con ocho.

La tendencia de estos casos, atribuidos por la Policía a supuestos intercambios de disparos, refleja un aumento en marzo hasta alcanzar su punto más alto en mayo, para luego descender durante los dos meses siguientes.

No obstante, los datos deben analizarse con cautela debido a un cambio en la clasificación del informe de criminalidad. Para julio, los casos de "Acción legal", categoría utilizada para registrar las personas abatidas, fueron agrupados junto a los que están en proceso de investigación.

Esta forma de presentar la información impide determinar cuántos corresponden específicamente a intervenciones policiales y cuántos permanecen bajo investigación en dicho mes.

Muertes bajo nueva jefatura

En agosto, entretanto, dos de los casos registrados ocurrieron bajo la nueva jefatura de la Policía Nacional, encabezada por Ernesto Rafael Rodríguez García, quien fue juramentado el día 17 de ese mes por el presidente Luis Abinader, en sustitución de Modesto Cruz Cruz, quien permaneció seis meses al frente de la institución.

Entre los abatidos figura Yoel Antonio Rodríguez Rodríguez, de 29 años, quien murió tras recibir heridas de bala durante un operativo realizado en el sector La Jagua, en Jánico, Santiago.

Rodríguez era buscado para fines de investigación por su presunta vinculación con la muerte de Lleny Altagracia Rodríguez, ocurrida el 30 de agosto. Según el reporte preliminar de la Policía, cuando los agentes acudieron a buscarlo, el hombre salió de la vivienda con un machete tipo colín y se abalanzó contra ellos.

Los agentes utilizaron sus armas de reglamento y Rodríguez resultó herido. Posteriormente murió mientras recibía atenciones médicas.

En la escena fueron ocupados dos casquillos calibre 9 milímetros y el machete que, según la Policía, habría utilizado para enfrentar a los agentes.

Otro de los fallecidos fue Nathanael Elena Matos, quien murió mientras recibía atenciones médicas en el hospital Darío Contreras, en Santo Domingo Este, luego de resultar herido durante un supuesto intercambio de disparos con miembros de la Dirección Central de Investigación (Dicrim).

La Policía informó que Nathanael era buscado por varias denuncias y tenía una orden de arresto en su contra. En el lugar fueron ocupados una pistola Glock calibre 9 milímetros, tres casquillos y una motocicleta que, según las autoridades, habría sido reportada como sustraída.