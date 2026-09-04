Hombre relata momentos de tensión durante atraco a patrulla: "Gracias a la Policía estoy vivo"

La motocicleta despojada a los miembros de la unidad policial, tras ser recuperada luego de ser dejada abandonada. ( CEDIDA A DIARIO LIBRE )

El hombre que era mantenido encañonado por varios delincuentes cuando una patrulla mixta llegó al lugar y posteriormente fue despojada de sus armas de reglamento y de una motocicleta ofreció detalles sobre lo ocurrido la madrugada del pasado domingo en la comunidad La Noriega, al sur de Santiago.

Por razones de seguridad, se omite la identidad del hombre, quien aseguró que la presencia del agente de la Policía Nacional y del miembro del Ejército que integraban la patrulla evitó que tanto él como las personas que lo acompañaban fueran víctimas de una acción de mayor gravedad.

El hombre explicó que salió de un establecimiento comercial pasadas las 12:00 de la medianoche y se dirigía a su residencia cuando una unidad motorizada lo observó y decidió acompañarlo, debido a que el tramo por donde transitaba es solitario.

Relató que, al llegar a su vivienda, los agentes se desplazaban a su lado, mientras varios individuos se encontraban ocultos detrás de una pared.

Desarrollo del atraco

Mientras descendía de su vehículo para entrar a la vivienda, los individuos aprovecharon una puerta que se encontraba parcialmente abierta para penetrar al inmueble.

Indicó que dentro de la casa se encontraban varias personas que lo acompañaban, a quienes los delincuentes ordenaron colocarse a un lado, mientras él permanecía junto al vehículo.

Ante la situación, explicó que volvió a abrir el portón de la residencia, momento en el que los asaltantes pudieron observar que la patrulla se encontraba en las proximidades.

Relató que los individuos, al percatarse de la presencia de los agentes, se agacharon para evitar ser descubiertos.

El hombre sostuvo que los agentes no se percataron inmediatamente de que los delincuentes habían penetrado a la vivienda, debido a que la situación ocurrió en cuestión de segundos.

De acuerdo con su relato, los delincuentes llegaron a encañonarlo con un arma de fuego y portaban un cargador largo, por lo que consideró que la presencia de los agentes fue determinante para evitar una tragedia.

"Gracias a la Policía, gracias a la presencia de esa motorizada, es que yo estoy vivo y las personas que estaban conmigo también", afirmó el hombre.

Agregó que, de no haber estado presente la patrulla, desconoce qué habría ocurrido, debido a que los individuos, según dijo, "no venían con buenas intenciones".

Explicó que las imágenes difundidas en redes sociales no muestran la totalidad de lo ocurrido y que, al observarse únicamente una parte del video, se han generado especulaciones sobre la actuación policial.

Consecuencias y acciones

Momentos después del asalto, los delincuentes abandonaron la motocicleta.

Hasta el momento, las autoridades no han detenido a ninguna persona con relación al hecho, aunque la Policía Nacional informó que uno de los delincuentes ya fue identificado.