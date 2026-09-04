Lo acusaron de un homicidio, quedó libre bajo fianza y ahora lo vinculan con otra muerte

La Policía Nacional le exhortó a Junior Antonio Montero, alias "Pochongo" a que se entregue. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

Un hombre señalado por la Policía Nacional como presunto responsable de la muerte a tiros de otro en Barahona se encontraba en libertad bajo garantía económica, luego de haber sido sometido a la justicia por su presunta vinculación con un homicidio ocurrido meses antes.

Se trata de Junior Antonio Montero, alias "Pochongo", a quien las autoridades señalan como el presunto responsable de la muerte de Piterson Dilat, de 32 años, de nacionalidad haitiana, ocurrida la madrugada de este jueves en el sector La Cuarenta de Vicente Noble.

Dilat recibió dos impactos de bala, uno en el pecho y otro en la espalda.

Ya había sido sometido por otro homicidio

Montero había sido apresado y sometido a la justicia por su presunta vinculación con la muerte del también ciudadano haitiano Fleurio Pierre, ocurrida el 24 de marzo de 2026.

Según las autoridades, tras ese homicidio Montero fue localizado en la zona este del país, adonde presuntamente había escapado, y posteriormente trasladado a Barahona para responder ante la justicia.

El 8 pasado de agosto de 2026, un tribunal le impuso una garantía económica, medida con la que recuperó su libertad.

Ahora, menos de un mes después, la Policía lo vincula de manera preliminar con la muerte de Dilat.

Permanece prófugo

De acuerdo con las pesquisas preliminares, Dilat habría sido atacado porque Montero sospechaba que había suministrado información a la Policía sobre su presunta participación en la muerte de Pierre.

Tras el nuevo hecho, Montero permanece prófugo. La Policía Nacional le exhortó a entregarse por la vía correspondiente.

El levantamiento del cadáver estuvo a cargo del médico legista, agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), la Policía Científica y representantes del Ministerio Público, quienes profundizan las investigaciones para establecer las circunstancias del homicidio y las responsabilidades correspondientes.

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