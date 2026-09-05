Agentes de Enriquillo ocupan dos armas de fuego y cerca de 1,700 gramos de sustancias controladas

Agentes durante operativos realizados en Barahona. ( CEDIDA POR LA POLICÍA DE BARAHONA )

Las autoridades en el municipio de Enriquillo, Barahona,apresaron a dos hombres durante un operativo que permitió ocupar dos armas de fuego, cerca de 1,700 gramos de sustancias controladas, celulares, balanzas y dinero en efectivo. Los detenidos fueron identificados como Miguel Ángel Guzmán y Kelvin Matos, quienes fueron arrestados por separado durante intervenciones simultáneas.

Las autoridades informaron que a Guzmán, le fue ocupado:

Un revólver marca Smith wesson con 6 cápsulas.

1,291 gramos de distintas sustancias narcóticas.

Dos balanzas.

Un celular.

En el área intervenida también fue retenida un arma de fuego de fabricación artesanal, popularmente conocida como "chilena". El hecho ocurrió en la comunidad de Arroyo Dulce de Enriquillo.

Mientras que a Matos le ocuparon en el sector El canal:

371 gramos de diversas sustancias narcóticas.

800 pesos en efectivo.

El operativo fue ejecutado por agentes de la Policía Nacional, adscritos a la Dirección Central de Investigación (Dicrim), en coordinación con la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y el Ministerio Público.

Durante las acciones, las autoridades ocuparon aproximadamente 1,691 gramos de distintas sustancias controladas, además de un revólver marca Smith & Wesson y un arma de fabricación artesanal conocida como "chilena".

Otras evidencias

El arsenal incautado también incluyó tres teléfonos celulares, dos balanzas y 830 pesos en efectivo, evidencias que serán sometidas al proceso correspondiente para determinar su relación con las investigaciones.

Los dos hombres permanecen bajo control de las autoridades y, junto con las evidencias ocupadas, serán puestos a disposición del Ministerio Público, que determinará las acciones legales correspondientes.

Acciones futuras

Las investigaciones permanecen abiertas y las autoridades buscan establecer si los detenidos tendrían algún vínculo con otras actividades delictivas que pudieran estar siendo registradas en la zona.

De acuerdo con el informe, la Policía Nacional continuará desarrollando intervenciones focalizadas en distintos puntos de la provincia Barahona, en coordinación con los organismos de seguridad y el Ministerio Público, como parte de las acciones para combatir el tráfico de sustancias controladas, la tenencia ilegal de armas y otros hechos delictivos.