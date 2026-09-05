Policía Nacional pone en marcha "Ruta Azul", un modelo de patrullaje a pie

Parte de los 84 agentes que integran la "Ruta Azul" de la Policía Nacional. ( CEDIDA POR LA POLICÍA NACIONAL )

La Policía Nacional puso en marcha este sábado la "Ruta Azul", un renovado modelo de patrullaje a pie que despliega 84 agentes en el Departamento C-6 y otros puntos estratégicos de su zona de responsabilidad, con el propósito de fortalecer la prevención, la seguridad y la proximidad con la ciudadanía.

La iniciativa, concebida bajo el Nuevo Modelo de Prestación del Servicio Público de Policía, fue lanzada formalmente en el Parque Mirador Sur y forma parte del proceso de transformación y modernización de la institución, orientado a ofrecer un servicio más cercano, profesional y preventivo.

El acto estuvo encabezado por el director general de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rodríguez García, acompañado del subdirector general, general Esteban Figuereo García; el inspector general, general Martín Tapia Sánchez; el director central de Transformación Policial, general Francisco Pimentel; el director regional Central del Distrito, general Gabriel de los Santos García; el director central de Transformación Digital, general Juan Gautreaux Martínez.

También estuvieron presentes el director central de Planificación y Desarrollo, general César Ares Guzmán; y la titular de la Dirección Especializada de Atención a la Mujer y Violencia Intrafamiliar (Deamvi), general Celeste Yanet Jiménez Cabral, entre otros oficiales superiores.

Tres ejes estratégicos

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/05/whatsapp-image-2026-09-05-at-13501-pm-f5f0261b.jpeg El director general de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rodríguez García (al centro), junto a los agentes de la Ruta Azul. (CEDIDA POR LA POLICÍA NACIONAL.)

De acuerdo con una nota de prensa, la Ruta Azul tendrá presencia en tres áreas principales:

Parque Mirador Sur: agentes destinados a la protección de deportistas, familias y visitantes, mediante patrullaje a pie y apoyo motorizado a lo largo de la Avenida de la Salud.

Corredor comercial: agentes desplegados en puntos fijos y recorridos continuos en Downtown Center, Bella Vista Mall, supermercado Dragón de Oro y el perímetro de la avenida Enriquillo, frente al supermercado Bravo.

Malecón de Santo Domingo: agentes ubicados en puntos estratégicos del litoral, incluyendo la zona de la avenida John F. Kennedy con Abraham Lincoln, frente a la Cancillería y el área del Banco Agrícola.

De acuerdo a la uniformada, el nuevo servicio se caracteriza por una presencia policial visible, cercana y planificada, con agentes preparados para prevenir delitos, atender situaciones de riesgo y mantener un contacto directo y respetuoso con la población.

Durante el acto, el mayor general Ernesto Rodríguez García exhortó a los agentes a actuar con cortesía, disciplina, responsabilidad, vocación preventiva y estricto respeto a la Constitución, los derechos humanos y la dignidad de las personas.

"La seguridad pública y ciudadana se construye caminando al lado de la gente", afirmó.

A seguidas, el general Francisco Pimentel destacó que la iniciativa da continuidad al proceso de implementación del nuevo modelo policial, mientras que el comisionado para la Reforma Policial, Ernesto García Hernández, resaltó el valor del patrullaje a pie para fortalecer la confianza entre policías y comunidades.

La representante comunitaria Rosmery Bonifacio expresó el respaldo de los residentes a la iniciativa y destacó la importancia de la colaboración entre la comunidad y la Policía Nacional.

Con esta iniciativa, la Policía Nacional reafirma su compromiso de transformar y modernizar el servicio policial, fortaleciendo la prevención y la cercanía con la ciudadanía.