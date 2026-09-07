Desmantelanen SDE red de medicamentos presuntamente falsos y vencidos; hay tres presos

Composición de fotografías del decomiso de los medicamentos falsos y vencidos. ( FOTO CEDIDA POR LA POLICÍA NACIONAL )

Una presunta red dedicada a la comercialización de medicamentos e insumos médicos falsificados y vencidos fue desmantelada por agentes de la Dirección Central de Inteligencia (Dintel), en coordinación con el Ministerio Público, durante varios allanamientos realizados en Santo Domingo Este. Por el hecho tres personas fueron apresadas.

La estructura, de acuerdo con las investigaciones, se dedicaba a colocar en el mercado productos médicos cuya fecha de expiración habría sido alterada para hacerlos pasar como vigentes y aptos para el consumo o utilización de pacientes.

Los operativos fueron realizados en los sectores Los Frailes II y Los Tres Ojos, donde las autoridades ocuparon medicamentos e insumos médicos que ahora son sometidos a un proceso de identificación y verificación, indica una nota de prensa de la Policía Nacional.

Entre los productos encontrados figuran artículos destinados al tratamiento de pacientes con cáncer y personas que padecen otras enfermedades catastróficas, lo que, según las autoridades, aumenta el riesgo que representaba la actividad para la salud de los pacientes.

Tres detenidos

Como resultado de los allanamientos fueron detenidos Ernesto Mateo, de 77 años; Wilfredo Rafael Hineres, de 40, y Kendry Francisco Rosario Reinoso, de 37.

Los tres permanecen bajo custodia del Ministerio Público y serán puestos a disposición de la justicia, mientras avanzan las investigaciones para determinar su participación en la presunta red y establecer otras posibles responsabilidades.

Digemaps verifica los productos

La Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (Digemaps) participa en el proceso de conteo, identificación y análisis de los productos ocupados.

Las autoridades buscan determinar las condiciones de los medicamentos e insumos, sus características y si efectivamente se encontraban vencidos o presentaban alteraciones en sus fechas de expiración.

El Ministerio Público mantiene bajo custodia las evidencias ocupadas durante los allanamientos y continúa las diligencias para establecer cómo operaba la estructura y el alcance de la presunta comercialización de los productos.

La investigación busca determinar también si los medicamentos llegaron a ser distribuidos o vendidos a pacientes, centros de salud u otros establecimientos.