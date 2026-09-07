Raquel Peña y Faride Raful encabezaron reunión de seguridad ciudadana en el Palacio de la Policía

La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, y la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, quienes este lunes encabezaron la actividad. ( DIARIO LIBRE / LUDUIS TAPIA )

La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, y la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, encabezan la acostumbrada reunión de seguridad ciudadana en el Palacio de la Policía Nacional.

El encuentro se inició a las 10:20 de la mañana, con la llegada de la vicemandataria. Esta vez, la reunión duró menos tiempo de lo acostumbrado.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/07/whatsapp-image-2026-09-07-at-124205-pm-ca7097e8.jpeg Reunión de seguridad ciudadana en el Palacio de la Policía Nacional. (LUDUIS TAPIA)

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La razón fue que tanto la vicepresidenta como gran parte de los miembros de la mesa de seguridad participaron en una misa de acción de gracias y oración por el país, con motivo del Mes de la Biblia.

Misa por el país

También participaron en la eucaristía el director de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García, y la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, entre otros funcionarios.