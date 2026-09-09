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balacera en Moca
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Apresan a un menor y adulto vinculados a balacera en sector de Moca

A los detenidos les ocuparon una pistola, municiones, pasamontañas y dos motocicletas

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Apresan a un menor y adulto vinculados a balacera en sector de Moca
Dos motocicletas ocupadas a los detenidos. (CEDIDA A DIARIO LIBRE POR LA POLICÍA NACIONAL)

Un adulto y un menor de edad fueron detenidos tras ser vinculados con una balacera registrada la noche del lunes 7 de septiembre en el sector José María Rodríguez, de Moca, provincia Espaillat.

La Policía Nacional identificó al hombre como Yoan Manuel Laureano Rodríguez, de 20 años, y al adolescente por las iniciales B.V.M.S.

Ambos fueron detenidos en la calle principal del sector Quebrada Honda cuando, presuntamente, se desplazaban encapuchados en dos motocicletas junto con otro individuo que logró evadir a los agentes.

De acuerdo con el informe policial, al notar la presencia de los agentes, los sospechosos intentaron escapar y realizaron varios disparos. Ante la agresión, los uniformados repelieron el ataque y lograron detener a los involucrados sin que ninguna persona resultara herida

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Evidencias incautadas

Durante la requisa, al adulto se le ocupó una pistola de la marca Beretta, calibre 9 milímetros y con su cargador sin cápsulas.

Según las autoridades, el arma era portada de manera ilegal y sin documentación que amparara su tenencia y porte.

  • También fueron ocupados dos pasamontañas, dos abrigos, un cordón de seguridad de color crema para pistola, un cargador para fusil con 15 cápsulas calibre 16 milímetros y dos motocicletas: una de marca Tauro y otra Gacela.

Los detenidos y las evidencias incautadas permanecen bajo custodia y serán puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.

Las detenciones se producen en momentos en que residentes de distintos sectores de Moca expresan preocupación por los constantes tiroteos registrados en barrios del municipio

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Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Tiene más de una década de ejercicio periodístico. Padre orgulloso de Lía y Eva.