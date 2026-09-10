Comisionado presenta los principales logros de la reforma policial

El comisionado de la Reforma Policial, Luis García. ( FOTO CEDIDA A DIARIO LIBRE )

La transformación de la Policía Nacional ha permitido incorporar 11,001 jóvenes a las filas de la institución, aumentar en un 31 % la cantidad de agentes que prestan servicio en las calles y abrir 100 nuevos destacamentos en diferentes puntos del país, informó este jueves el comisionado ejecutivo para la Reforma, Modernización y Transformación Policial, general Luis García.

Durante la presentación de un informe sobre los avances de la reforma policial, García detalló los principales resultados alcanzados durante los cinco años de implementación del proceso, con énfasis en la formación de los agentes, la modernización tecnológica, la infraestructura y la creación de un nuevo modelo de servicio policial.

el Poder Ejecutivo depositó en el Senado de la República el proyecto de ley de reforma de la Policía Nacional, que busca modificar la Ley Orgánica 590-16.

Conforme a una nota de prensa, de los 11,001 jóvenes incorporados a la institución, 2,734 son mujeres, lo que, de acuerdo con el comisionado, representa un avance significativo en materia de inclusión de género dentro de la Policía Nacional.

Asimismo, 8,573 nuevos policías han completado su proceso de formación, mientras que el período de preparación de los agentes de nuevo ingreso fue ampliado de tres meses a un año.

Más policías en las calles y nuevas herramientas tecnológicas

Uno de los resultados destacados por García es el incremento de un 31 % en la cantidad de agentes desplegados en las calles bajo un nuevo modelo de servicio, orientado a fortalecer la atención y respuesta a la ciudadanía.

A esto se suma la incorporación de más de 8,000 cámaras corporales y centros de monitoreo como parte del proceso de modernización tecnológica de la institución.

El comisionado también destacó la capacitación de 8,434 policías en el uso del Sistema Táctico Policial (SITAB), con el propósito de mejorar las intervenciones de los agentes durante sus labores operativas.

100 nuevos destacamentos

La reforma también ha impactado la infraestructura policial con la apertura de 100 nuevos destacamentos.

Para García, estos avances forman parte de una transformación que busca ampliar progresivamente la capacidad territorial y operativa de la institución.

El funcionario explicó que el proceso se desarrolla bajo un esquema que contempla tres grandes áreas: tecnología y educación; un modelo de servicio que coloca al ciudadano en el centro de la labor policial, y la consolidación del nuevo marco legal y de los proyectos establecidos para la transformación institucional.

48 proyectos para fortalecer la carrera policial

Otro de los logros presentados fue la estructuración de 48 proyectos derivados de la nueva Ley Orgánica de la Policía Nacional.

Estos abarcan áreas relacionadas con la gestión humana, adecuaciones normativas, fortalecimiento de las capacidades institucionales y gestión administrativa y financiera.

"Esto nos guía a un Sistema de Carrera", afirmó García al explicar que uno de los objetivos de la reforma es establecer una estructura que permita profesionalizar y fortalecer la trayectoria de los miembros de la institución.

Transformación de la educación policial

La modernización del sistema educativo también ocupa un lugar central en el proceso de reforma.

Mukien San Ben, coordinadora de la Unidad de Modernización Educativa y Desarrollo Humano, explicó que desde 2021 se ha trabajado en la transformación del sistema de formación policial, con un nuevo diseño curricular basado en competencias y un cuerpo docente sometido a estándares de evaluación.

También destacó la ampliación y mejora de las instalaciones del Instituto Policial de Estudios Superiores (IPES).

Entre los proyectos desarrollados figura además una nueva licenciatura en Ciencias Policiales, como parte del objetivo de elevar el nivel académico y profesional de los miembros de la institución.

Cuatro fases de transformación

Durante la presentación del informe se explicó que la reforma ha avanzado a través de cuatro fases: diagnóstico y diseño; reestructuración institucional; despegue y expansión, e institucionalización.

Esta última etapa busca consolidar una nueva cultura policial mediante normas de carrera, gestión del talento humano y nuevos mecanismos de formación profesional.

El informe fue presentado durante un conversatorio organizado por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), a través del Consorcio de Educación Cívica y la Unidad de Modernización Educativa y Desarrollo Humano de la Reforma Policial.

En la actividad participaron la ministra de Interior y Policía, Faride Raful; el director de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García; el rector de la PUCMM, reverendo padre doctor Secilio Espinal, además de representantes de la academia, sociedad civil y otras instituciones vinculadas al proceso de transformación policial.