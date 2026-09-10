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homicidio adolescente santiago
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Identifican a presunto homicida de adolescente baleado en Nueva York Chiquito, Santiago

Fue emitida una orden de arresto contra Dilson Humberto Reynoso Cruz, señalado por la muerte del menor de 15 años

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Identifican a presunto homicida de adolescente baleado en Nueva York Chiquito, Santiago
Fotografía que muestra el impacto de una bala en la vivienda donde herido adolescente en Nueva York Chiquito de Santiago. (CEDIDA A DIARIO LIBRE)

La Policía Nacional identificó al presunto responsable de la muerte a tiros de un adolescente de 15 años, en un hecho ocurrido el pasado 18 de agosto en el sector Nueva York Chiquito, de Santiago.

Se trata de Dilson Humberto Reynoso Cruz, alias "Mandrake" y/o "el Mello", contra quien fue emitida la orden de arresto No. 2026-AJ0073606, por su presunta vinculación con el homicidio.

Detalles del ataque

De acuerdo con las informaciones preliminares, Reynoso Cruz habría pasado frente a la residencia donde se encontraba el menor a bordo de una motocicleta y, desde el vehículo, hizo varios disparos contra la vivienda.

Uno de los proyectiles alcanzó al adolescente, quien resultó gravemente herido y posteriormente falleció mientras recibía atenciones médicas.

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Infografía

Acciones policiales

La institución del orden exhortó a Reynoso Cruz a entregarse por la vía que considere pertinente.

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Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Tiene más de una década de ejercicio periodístico. Padre orgulloso de Lía y Eva.