Fonper anuncia que tribunal lo autorizó a adelantar pagos a trabajadores cesantes de Falcondo

El Tribunal de Reestructuración y Liquidación de Empresas y Personas Físicas Comerciantes de Santiago autorizó al Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper) a establecer un mecanismo para adelantar el pago de las obligaciones laborales pendientes de Falconbridge Dominicana (Falcondo) con sus trabajadores cesantes, informó este domingo la entidad estatal.

La decisión, contenida en una resolución de fecha 10 de septiembre de 2026, permitirá que los antiguos empleados de la empresa minera reciban las prestaciones laborales y otros derechos adquiridos que les correspondan sin tener que esperar la conclusión del proceso de reestructuración que se conoce ante ese tribunal.

El mecanismo contempla que el Fonper adelante los recursos correspondientes a las acreencias laborales que sean previamente determinadas y aprobadas por el Ministerio de Trabajo, indica una nota de prensa de la entidad.

La solicitud fue presentada por el Estado dominicano ante la prolongación del pago de las prestaciones laborales por parte de Falcondo y la situación de los trabajadores que permanecen a la espera de recibir los recursos que les corresponden.

El Estado podrá reclamar el dinero

La resolución establece que los pagos que realice el Fonper no representarán una transferencia definitiva de recursos públicos a favor de Falcondo.

El Estado podrá colocarse en la posición de acreedor frente a la empresa por las cantidades que efectivamente desembolse, mediante un mecanismo de subrogación.

Esto significa que los recursos adelantados a los trabajadores podrán ser reclamados posteriormente dentro del proceso de reestructuración, con cargo al patrimonio de Falcondo y de acuerdo con las condiciones establecidas por el tribunal.

La decisión también toma en cuenta que la empresa posee activos mobiliarios e inmobiliarios que podrían ser realizados dentro del proceso, lo que permitiría procurar la recuperación de los fondos adelantados por el Estado.

Buscan evitar que trabajadores esperen el proceso completo

Al ponderar la solicitud, el tribunal tomó en consideración la protección que la Constitución y las leyes dominicanas otorgan a los derechos laborales, así como el impacto económico y social que supone para los trabajadores esperar la conclusión de un proceso de insolvencia.

La nota dice que con la autorización, el Estado podrá ofrecer una respuesta más rápida a los antiguos empleados de Falcondo, mientras continúa el proceso judicial relacionado con la situación financiera de la empresa.

El mecanismo busca, además, evitar que el Estado asuma de manera definitiva una obligación que corresponde a Falcondo, al permitir que posteriormente reclame los montos desembolsados.

La decisión abre así una vía para atender las obligaciones laborales pendientes con los trabajadores cesantes, mientras el proceso de reestructuración de Falcondo continúa su curso ante el tribunal.