Murió la mujer que permanecía ingresada en un centro de salud tras sufrir múltiples golpes presuntamente durante una riña con su pareja sentimental, ocurrida el pasado siete de este mes en el sector San Carlos, del Distrito Nacional. La Policía informó este martes que el hombre fue apresado.

La occisa es Yaneli Yohana Soto, de 42 años, quien falleció a causa de un trauma craneoencefálico severo, de acuerdo con el acta de levantamiento de cadáver, informó la noche de este martes la Policía Nacional.

El detenido fue identificado como Wirme Manuel Geraldo, alias "Mucho", de 34 años, quien era buscado mediante la orden judicial de arresto No. 2026-AJ0078101.

La nota policial indica que Soto permaneció ingresada durante varios días luego de resultar gravemente herida en el incidente. Según las investigaciones, la agresión se produjo el pasado 12 de septiembre en el referido sector.

La Policía dijo que el imputado fue apresado en Azua en coordinación con el Ministerio Público.

"Geraldo fue localizado y apresado el 14 de septiembre por miembros del Departamento Operativo II de Homicidios, quienes daban seguimiento a las investigaciones", detalló en el parte policial.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público.

Piden prisión

El Ministerio Público solicitó ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, prisión preventiva, como medida de coerción, para Geraldo.

La solicitud fue presentada por la procuradora fiscal Topacio Suero Sierra, adscrita al Departamento de Crímenes y Delitos contra la Persona (Homicidios) de la Fiscalía del Distrito Nacional, en contra de Wirme Manuel Geraldo, imputado por la muerte de Yanely Yohanna Soto.