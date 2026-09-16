Policía mata a presunto delincuente durante alegado intercambio de disparos en Santiago

El cadáver fue trasladado al Inacif por las autoridades para fines de autopsia ( ARCHIVO/ANEUDY TAVÁREZ )

Un joven de 21 años murió tras resultar herido de bala durante un alegado intercambio de disparos con agentes de la Policía Nacional, ocurrido en el sector La Vereda, de Don Pedro, en Santiago.

El fallecido fue identificado como Gregori Vásquez Valdez, conocido como "Gregori Peligro".

De acuerdo con el informe policial, el hoy occiso era buscado mediante la orden judicial número 2026-AJ0078290 por su presunta vinculación con hechos de asociación de malhechores y robo.

Intercambio de disparos

El reporte indica que el incidente ocurrió alrededor de las 5:50 de la tarde de ayer martes, cuando agentes de la Subdirección Regional de Investigación Cibao Central (DICRIM) realizaban labores de patrullaje y observaron al joven, quien había mostrado una actitud sospechosa y posteriormente emprendió la huida.

Según la versión ofrecida por la Policía, durante la persecución Vásquez Valdez habría sacado una pistola que llevaba en la cintura y disparado contra los agentes, lo que habría provocado un intercambio de disparos en el que resultó herido.

La institución indicó que el joven fue trasladado para recibir asistencia médica, pero posteriormente murió a causa de las heridas.

Evidencias recolectadas

En el lugar, agentes de la Policía Científica recolectaron una pistola marca Carandai, calibre 9 milímetros, serie G30652, con su cargador y una cápsula. También fueron levantados dos casquillos del mismo calibre.

Asimismo, mientras recibía atención médica, paramédicos encontraron una cartera que pertenecía al joven y la entregaron al representante del Ministerio Público. En su interior había RD$24,600 en efectivo, un reloj, auriculares, una llave de motocicleta, un anillo amarillo y un arete.

Las autoridades remitieron el cadáver al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los procedimientos legales.