Ambientalistas checos recuperan sus documentos en menos de 48 horas

Michaela Brandnerová recibe los documentos que fueron encontrados tras el robo de su mochila. ( FOTO DE CAPTURA DE VÍDEO CEDIDA POR LA POLICÍA NACIONAL )

Menos de 48 horas después de reportar el robo de sus pertenencias durante una jornada de limpieza en el Malecón de Santo Domingo, los ambientalistas checos Michaela Brandnerová y Jirí Dolanský recuperaron este domingo sus documentos personales.

La mañana del sábado 19 de septiembre, la pareja se encontraba en las inmediaciones del Fuerte San Gil participando en una jornada de recogida de desechos cuando desapareció una mochila que contenía sus identificaciones, licencias de conducir, tarjetas, dinero y equipos que utilizaban para documentar las actividades de su proyecto ambiental Verdederos.

Brandnerová publicó un video en redes sociales desesperada debido a lo ocurrido y solicitó ayuda para recuperar sus pertenencias, especialmente sus documentos, cuya pérdida podía complicar su permanencia en el país debido a las dificultades para reponerlos.

Te puede interesar Ambientalista checa agradece apoyo de los dominicanos tras denunciar el robo de una mochila

La denuncia comenzó a circular rápidamente en las distintas plataformas digitales llegando hasta las autoridades, quienes, a través de equipos de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), realizaron las diligencias para tratar de localizar los documentos. Vladimir González Abreu y su esposa, Tanya Malena Amador, informaron que los habían encontrado dentro de una construcción en San Isidro.

La pareja decidió entregarlos y con mediación de la Policía Nacional coordinaron el encuentro con sus propietarios, que finalmente se produjo en las instalaciones de Telemicro, donde Michaela y Jirí volvieron a tener en sus manos sus identificaciones.

Agradecimiento

La ciudadana checa agradeció la labor de los agentes y la colaboración de los esposos que hicieron posible la devolución.

Aunque los documentos ya están con sus propietarios, todavía no se conocen las circunstancias en que llegaron hasta la construcción donde fueron encontrados ni qué ocurrió con las demás pertenencias que estaban dentro de la mochila.

Para Brandnerová y Dolanský, la recuperación de las identificaciones supone el cierre de una de las principales preocupaciones que les dejó aquella jornada de limpieza, mientras continúan en la República Dominicana con las actividades de Verdederos, proyecto con el que promueven acciones de limpieza y protección del medioambiente.