Un hombre buscado por homicidio muere en alegado intercambio de disparos con agentes del Dicrim

Agente de la Policía Nacional durante labores de servicio ( ARCHIVO/ANEUDY TAVÁREZ )

Un hombre que era buscado por su presunta participación en un homicidio murió durante un alegado intercambio de disparos con agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), ocurrido la madrugada de este miércoles en el municipio de Altamira, provincia Puerto Plata.

El fallecido fue identificado por las autoridades como Melvin Francisco, alias Arturo y/o La Melma, de 25 años de edad.

Identificación del fallecido

El hoy fallecido era requerido mediante orden de arresto por el homicidio de Víctor Manuel Espinal Luna, ocurrido en agosto del presente año en el sector Buenos Aires, al norte de Santiago.

La Policía también informó que Francisco tenía cinco registros judiciales por diferentes hechos, entre estos porte ilegal de arma de fuego y robo.

El cadáver del joven fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), para los fines de lugar.

Contexto de operativos policiales

Más de 20 presuntos delincuentes han muerto en los últimos días en distintos puntos del país durante supuestos intercambios de disparos con agentes de la Policía Nacional.

Según los reportes de la institución, los agentes han actuado en respuesta a agresiones armadas durante labores de búsqueda y persecución.