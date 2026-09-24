Implicado en ataque a Julián Oro Duro aseguró que recibió RD$20,000; Policía le ocupó más dinero

Fotografía de Kevin Dariel Germán Troncoso, alias "Kevin" o "Yandel", difundida por la Policía Nacional, con la que la institución advierte que es una persona "altamente peligrosa". ( DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO )

Kevin Dariel Germán Troncoso, alias "Yandel", uno de los cuatro hombres señalados por la Policía en el ataque ocurrido en la residencia del merenguero Julián Oro Duro, en el que murió su esposa, Zeneida Socorro Castillo, aseguró antes de entregarse a las autoridades que recibió 20,000 pesos por transportar en su motocicleta a uno de los hombres que, según su propio relato, posteriormente atacó a la esposa del artista.

Sin embargo, como parte de los allanamientos realizados durante la investigación, las autoridades informaron que a Germán Troncoso le fueron ocupados 3,750 dólares y 88,000 pesos en efectivo, cantidades que superan ampliamente los 20,000 que el joven afirmó haber recibido por realizar el traslado.

La Policía informó que, en total, recuperó 33,690 dólares y 196,500 pesos en efectivo, además de relojes, cadenas, joyas y otros objetos vinculados a la investigación del ataque.

De acuerdo con la versión ofrecida por Kevin antes de entregarse, y difundida por Apogeo TV, el pago de 20,000 correspondía al traslado de uno de los hombres hasta la residencia de Julián Oro Duro y esperarlo.

Según su versión, trasladó al hombre hasta la vivienda de Julián Oro Duro, donde Zeneida Socorro Castillo fue asesinada y el merenguero fue herido horas después, cuando regresó a la residencia. Kevin sostuvo que permaneció en el lugar bajo amenaza y que, tras el ataque, recibió los 20,000 antes de marcharse.

La Policía sostiene que Kevin y Lawrence Mark Liranzo Marcos, alias "Chiquito", fueron quienes ingresaron a la residencia y permanecieron allí hasta la madrugada, cuando regresó el artista y fue atacado.

Lo ocupado a los cuatro

Diego Pesqueira, vocero de la uniformada, informó que, en los allanamientos relacionados con el caso, fueron recuperados 33,690 dólares y casi 200,000 pesos, además de relojes, cadenas, prendas y otros objetos.

El desglose ofrecido por la Policía es el siguiente:

Kevin Dariel Germán Troncoso , "Yandel": US$3,750 y RD$88,000 .

, "Yandel": y . Juan Carlos Hernández García, "Peña": US$240 y RD$32,000.

y RD$32,000. Phillips Michael Tejeda Vásquez, "Leandro": US$9,800.

Lawrence Mark Liranzo Marcos, "Chiquito": US$19,900 y RD$78,000, además de dos relojes —uno Rolex y otro "Cardo"—, dos cadenas de oro amarillo, una medalla, un guillo y un broche de mujer.

Entre las demás evidencias recuperadas figuran un bulto Louis Vuitton, una llave de un vehículo Toyota y unos lentes. La Policía también localizó una motocicleta personalizada de color rojo que, según Pesqueira, habría sido utilizada para trasladarse hasta la residencia de Julián Oro Duro.

Además, en diligencias anteriores las autoridades habían informado sobre la ocupación de US$240 en la vivienda de Juan Carlos Hernández García, quien, según la Policía, manifestó que ese dinero le había sido entregado como adelanto. También fueron ocupadas prendas de vestir en la vivienda de Phillips Tejeda Vásquez que, de acuerdo con los investigadores, habrían sido utilizadas durante la planificación del hecho.

La investigación continúa bajo coordinación del Ministerio Público para establecer las circunstancias del ataque y la responsabilidad individual de cada uno de los señalados.